Общество

Банк «Открытие»: более 60% жителей ЮФО готовы пользоваться пиратским контентом

Общество 29.04.2022 14:23
29.04.2022 14:23


Большая часть жителей Южного федерального округа готовы пользоваться пиратским контентом из-за ограничений, введенных рядом компаний и сервисов. Так, 12% уже не платят за продукты творчества. 11% уже готовы так поступать, а 38% склоняются к этому. При этом четверть южан скорее не готова подаваться в пираты, а для 14% этот вариант вообще неприемлем. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
Половина опрошенных пользуется платным контентом, из них 13% на постоянной основе, а остальные время от времени. 88% платят за просмотр фильмов, 51% за прослушивание музыки, а 19% за спортивные трансляции.
42% пользователей платного контента не намерены отказываться от него в условиях ограничений. 58% намерены отказаться частично (51%) или полностью (7%).
46% поддерживают идею разрешить в России пользоваться пиратскими торрентами, считая это справедливым решением в условиях санкций. 33% отнеслись к идее разрешить торренты безразлично. Лишь 20% считают это недопустимым из-за нарушения закона и авторских прав.
*Опрос проводился 22-26 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).

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