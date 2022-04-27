Общество 27.04.2022 11:11
27.04.2022 11:11
Ремонтные работы пройдут на территории городского пляжа в Волжском, который расположен на берегу реки Ахтуба. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, место отдыха привет в порядок к предстоящему купальному сезону. На территории пляжа находятся здания медпункта, камер хранения, административные помещения, общественный туалет, кабинки для переодевания, площадки для игры в волейбол и многое другое. Постройки отмоют, очистят от старой краски и покрасят заново. Внутри строений проведут грунтовку и шпаклевку стен. На пляже отремонтируют металлические ограждения, бетонные дорожки, пандусы для маломобильных групп населения, поменяют поврежденные стекла в зданиях. На все работы запланировано 406 тысяч рублей.
В Волгограде, напомним, в прошлом году работал всего один пляж в Красноармейском районе, где можно было загорать и купаться. Однако из-за протяженности города и больших расстояний добраться туда могли далеко не все желающие. Жителям Тракторозаводского, Центрального, Краснооктябрьского районов купаться было негде. На ситуацию с недостатком пляжей в городе-миллионнике в прошлом году даже отреагировали в прокуратуре. Прокурор Волгограда внес представление главе города в связи с непринятием надлежащих мер к оборудованию мест отдыха с купанием на реке Волга, а также не размещением предупреждающих и запрещающих знаков в местах, запрещенных для купания.
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