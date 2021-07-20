Уже не смешно: изнывающим от жары волгоградцам разрешили сидеть у воды





В Советском районе Волгограда открылась зона отдыха у воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на основании результатов проб воды и песка ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» и управление Роспотребнадзора по Волгоградской области разрешили отдых на берегу набережной имени Тулака в Советском районе. Однако купаться здесь по-прежнему запрещается. При этом отдыхающие на набережной волгоградцы уже давно игнорируют все запреты и вовсю принимают водные процедуры. И понять их можно – в городе стоит несусветная жара.

Пока в миллионном городе работает всего лишь один пляж – в Красноармейском районе. До сих пор не открыт пляж на острове Сарпинский в Кировском районе. При этом до конца лета остается всего лишь чуть больше месяца. Горожане вынуждены отдыхать на стихийных пляжах, рискуя своей жизнью.



