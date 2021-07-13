На диких пляжах Волгоградской области нашли воду с микробами и песок с паразитами

Общество 13.07.2021 09:22
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13.07.2021 09:22
Более четверти проб воды, отобранных в запланированных местах отдыха жителей Волгоградской области, не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, микробы обнаружены в 26% проб, еще 3,5% образцов не проходят контроль по санитарно-химическим показателям.
По паразитологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам 3,7% проб песка с диких пляжей Волгоградской области. По остальным показателям, в том числе вирусологическим и радиологическим, пробы воды и почвы прошли контроль. Возбудителей патогенных кишечных инфекций Роспотребнадзор в водоемах региона не нашел.
Отбор проб в местах массового отдыха и купания проводится с 19 мая и продолжится до конца купального сезона. Управление Роспотребнадзора обращает внимание граждан на то, что купаться следует только на официально открытых пляжах.
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