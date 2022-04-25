В Волгоградской области мужчина отсек себе половые органы

В городе Волжском Волгоградской области местный житель при не выясненных пока обстоятельствах лишился половых органов. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, по предварительным данным, мужчина ампутировал их самостоятельно.

— Пока все, что известно, это то, что мужчине 49 лет, он 1973 года рождения, — сообщил источник информагентства в экстренных службах. — Был доставлен в больницу с места жительства. Причины происшествия устанавливаются.

На запрос ИА «Высота 102» в комитете по здравоохранению Волгоградской области пояснили лишь то, что пациент был доставлен в городскую больницу №1 им. Фишера.

— Пациенту оказана необходимая хирургическая помощь, — коротко сообщили в облздраве.