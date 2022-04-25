В Волгограде аферисты разорили фирму по заправке кондиционеров

Происшествия 25.04.2022 11:46
25.04.2022 11:46
Полиция ищет мошенников, которые взяли деньги за баллоны с фреоном, но не поставили их в волгоградскую фирму. Как сообщили в УМВД Волгограда, с заявлением в полицию обратился 39-летний директор фирмы по заправке кондиционеров. Мужчина сообщил, что не дождался фреона, за который перевел продавцу 190 тысяч рублей.
Фреон, который используется в холодильном оборудовании, по сравнению с прошлым годом подорожал в разы.
Мужчина рассказал полицейским, что 21 апреля на одном из сайтов увидел объявление о продаже фреона. Созвонившись с продавцом, он договорился о поставке 16 баллонов. Деньги глава фирмы перевел на расчетный счет продавца, но продукции так и не дождался.
После перевода денежных средств номер телефона продавца стал недоступен. С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился в полицию.
Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ.
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