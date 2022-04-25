Происшествия

В Волгограде аферисты разорили фирму по заправке кондиционеров

Происшествия 25.04.2022 11:46
25.04.2022 11:46


Полиция ищет мошенников, которые взяли деньги за баллоны с фреоном, но не поставили их в волгоградскую фирму. Как сообщили в УМВД Волгограда, с заявлением в полицию обратился 39-летний директор фирмы по заправке кондиционеров. Мужчина сообщил, что не дождался фреона, за который перевел продавцу 190 тысяч рублей.
Фреон, который используется в холодильном оборудовании, по сравнению с прошлым годом подорожал в разы.
Мужчина рассказал полицейским, что 21 апреля на одном из сайтов увидел объявление о продаже фреона. Созвонившись с продавцом, он договорился о поставке 16 баллонов. Деньги глава фирмы перевел на расчетный счет продавца, но продукции так и не дождался.
После перевода денежных средств номер телефона продавца стал недоступен. С заявлением  о мошенничестве потерпевший обратился в полицию.
Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Происшествия
25.04.2022 13:20
Происшествия 25.04.2022 13:20

0
Далее
Происшествия
25.04.2022 11:27
Происшествия 25.04.2022 11:27

0
Далее
Происшествия
24.04.2022 11:40
Происшествия 24.04.2022 11:40

0
Далее
Происшествия
24.04.2022 10:50
Происшествия 24.04.2022 10:50

0
Далее
Происшествия
23.04.2022 14:16
Происшествия 23.04.2022 14:16

0
Далее
Происшествия
23.04.2022 10:36
Происшествия 23.04.2022 10:36

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 19:13
Происшествия 22.04.2022 19:13

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 16:41
Происшествия 22.04.2022 16:41

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 16:10
Происшествия 22.04.2022 16:10

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 14:33
Происшествия 22.04.2022 14:33

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 11:48
Происшествия 22.04.2022 11:48

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 10:46
Происшествия 22.04.2022 10:46

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 10:35
Происшествия 22.04.2022 10:35

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 09:45
Происшествия 22.04.2022 09:45

0
Далее
Происшествия
21.04.2022 22:45
Происшествия 21.04.2022 22:45

0
Далее

Лента новостей

13:25
Похититель женщины в Волгограде отправится в колонию на 5 летСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области мужчина отсек себе половые органыСмотреть фотографии
12:45
Двое подростков в Пасху ограбили храм в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Квартиры в Волгограде оказалась невыгодной инвестицией без их сдачи в арендуСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде из-за долгов без света оставили 11 коттеджей в «Грин Гарден»Смотреть фотографии
12:00
Двоим волгоградцам грозит срок за махинации с КАСКО и кражу внедорожникаСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде аферисты разорили фирму по заправке кондиционеровСмотреть фотографии
11:44
Волго-Ахтубинскую пойму напоят за 11,5 млрд рублейСмотреть фотографии
11:30
Волгоградская область уменьшила госдолг до 56 миллиардов рублейСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде из-за ДТП с КАМАЗом растет пробка на Первой ПродольнойСмотреть фотографии
11:12
Банк «Открытие»: 84% жителей ЮФО не поменяли своих планов на майские каникулыСмотреть фотографии
11:12
Бочаров поручил чиновникам к 9 Мая обойти всех ветеранов ВОВСмотреть фотографии
10:59
Между Волгоградом и Саратовом начнет ходить туристическая электричкаСмотреть фотографии
10:55
«Это гордость за свою страну»: в лицее Волгограда прошла первая патриотическая линейка — фотоСмотреть фотографии
10:48
«Такие мерзости не пройдут»: депутат ГД сообщил о возбуждении дела после пародии на «Родину-мать»Смотреть фотографии
10:43
В Волгограде изменят схему движения на одной улицеСмотреть фотографии
10:15
Это точно апрель? В Волгограде к среде воздух прогреется до +27 градусовСмотреть фотографии
09:41
Почти 7 тысяч жителей Волгограда проголосовали за проекты благоустройства: промежуточные итогиСмотреть фотографии
09:34
Расчеты «Торнадо-Г» готовят к параду Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области жителей предупредили об опасности малярииСмотреть фотографии
09:24
В лицее №5 Волгограда состоялась первая линейка с гимном и поднятием флагаСмотреть фотографии
09:05
Много не надо: волгоградцы поскромничали в мечтах о МРОТСмотреть фотографии
08:33
Волгоградцы поддержали внедрение раздельного сбора мусораСмотреть фотографии
07:01
Заметки астролога: рекомендации с 25 апреля по 1 мая 2022Смотреть фотографии
22:14
В двух районах Волгограда отключат светСмотреть фотографии
21:54
На школьной линейке в Волгограде поднимут флаг под гимн РоссииСмотреть фотографии
20:22
«Нельзя было пропускать»: Артем Куликов рассказал об анализе и движении волгоградцев впередСмотреть фотографии
20:02
Грозы с туманами накроют Волгоградскую область 25 апреляСмотреть фотографии
19:44
Волгоградцы раскрыли свои отпускные предпочтенияСмотреть фотографии
18:43
Благодатный огонь из Иерусалима раздали верующим в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 