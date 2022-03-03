«Поднимают цены под шумок»: волгоградцы просят УФАС остановить безумное подорожание товаров

Волгоградцы жалуются на резкое подорожание товаров в магазинах и на интернет-площадках торговых организаций.

Как рассказал ИА «Высота 102» Григорий С., который занимается ремонтом холодильников, он был шокирован, когда пытался приобрести в торговой сети «Фреон» баллон с газом.

— Осенью прошлого года я покупал там баллон весом в 13,5 килограммов за 13 тысяч рублей. Накануне зашел на сайт магазина, а там такой же баллон стоил уже 48 тысяч рублей! Я просто глазам своим не поверил. Написал сообщение менеджеру, в чем дело, ведь доллар у нас не подорожал еще в три раза. Мне ответили лаконично, мол, цены поднимают все магазины. Но не больше же, чем в три раза!, — возмущается волгоградец.

По его словам, теперь ремонт холодильников для многих потребителей с учетом подорожания и других запчастей может стать таким дорогостоящим, что от этого люди будут просто отказываться.

Корреспондент ИА «Высота 102» также посетил сайт «Фреона», однако ценники на интернет-площадке торговой сети уже отсутствовали. Покупателям предлагалось для уточнения цен позвонить менеджеру. На просьбу озвучить стоимость баллона с газом интересующей журналиста марки была озвучена уже другая цена – около 40 тысяч рублей.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в волгоградское УФАС с просьбой провести проверку обоснованности резкого повышения цен в данной торговой сети. Напомним, согласно антимонопольному законодательству, ведомство принимает акты реагирования в отношении объекта проверки, если доля определенного товара на рынке составляет более 50%. В таком случае антимонопольный орган может исследовать деятельность организации на предмет возможного злоупотребления доминирующим положением на рынке. Если же доля товаров объекта составляет менее 50%, то повлиять на ценообразование УФАС не может.

Между тем, волгоградцы сообщают и о других фактах резкого подорожания товаров, в частности, компьютеров. «Цены взлетели чуть ли не в два раза, хотя валюта так не подорожала, - возмущаются волгоградцы. – Вряд ли продавцы именно в эти дни получили новые поставки, скорее всего, просто поменяли ценники на то, что у них уже было и воспользовались суматохой, чтобы еще больше заработать».