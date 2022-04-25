Бочаров поручил чиновникам к 9 Мая обойти всех ветеранов ВОВ

Губернатор Волгоградской области утром 25 апреля провел оперативное совещание, главной темой которого стала организация и проведение мероприятий в майские праздничные и выходные дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, Андрей Бочаров поручил посетить всех ветеранов Волгоградской области.
— Приближаются продолжительные майские праздничные и выходные дни. По традиции жители Волгоградской области проведут эти дни с семьями, с родными и близкими людьми — дома, на дачах, на природе. Региональными органами власти, органами местного самоуправления, совместно с ветеранским сообществом, профсоюзами, общественными организациями и объединениями определена и утверждена программа массовых мероприятий на эти дни. Наша общая задача — чтобы памятные, праздничные и выходные дни в Волгоградской области прошли спокойно, организованно, без происшествий, — сказал Андрей Бочаров.
По итогам оперативного совещания глава Волгоградской области поставил обозначил первостепенные задачи:
- в плановом порядке продолжить работу по подготовке, организации и проведению праздничных, торжественных и памятных мероприятий;
- накануне Дня Великой Победы осуществить подомовой обход всех фронтовиков, ветеранов. Ни один ветеран Великой Отечественной войны не должен остаться без должного внимания;
- принять меры по неукоснительному соблюдению решений оперативного штаба и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Волгоградской области на период праздничных и выходных дней, в том числе обеспечить исполнение утвержденных графиков дежурств ответственных сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Волгоградской области;
- в плановом порядке продолжить работу по подготовке, организации и проведению праздничных, торжественных и памятных мероприятий.