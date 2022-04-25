Бочаров поручил чиновникам к 9 Мая обойти всех ветеранов ВОВ

Губернатор Волгоградской области утром 25 апреля провел оперативное совещание, главной темой которого стала организация и проведение мероприятий в майские праздничные и выходные дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, Андрей Бочаров поручил посетить всех ветеранов Волгоградской области.

— Приближаются продолжительные майские праздничные и выходные дни. По традиции жители Волгоградской области проведут эти дни с семьями, с родными и близкими людьми — дома, на дачах, на природе. Региональными органами власти, органами местного самоуправления, совместно с ветеранским сообществом, профсоюзами, общественными организациями и объединениями определена и утверждена программа массовых мероприятий на эти дни. Наша общая задача — чтобы памятные, праздничные и выходные дни в Волгоградской области прошли спокойно, организованно, без происшествий, — сказал Андрей Бочаров.

По итогам оперативного совещания глава Волгоградской области поставил обозначил первостепенные задачи: