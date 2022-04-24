Общество

В Волгоградской области обратят внимание на Рысь и Медведицу

Общество 24.04.2022 12:11
24.04.2022 12:11


В 2022 году в Волгоградской области дорожники приступят к ремонту десяти мостов и путепроводов. Сооружения обновят при реализации регпроекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. 

— Подрядчик уже приступил к обновлению моста через реку Медведица в Жирновском районе. Ввод 260-метрового объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2022 года, — сообщили информагентству в регкомитете транспорта и дорожного хозяйства. — Также ведутся работы на мосту через реку Рысь в Даниловском районе. Здесь мостовики демонтируют износившиеся элементы моста и балки пролетных строений. Ремонт планируют завершить до октября этого года. Разбор конструкций идет и на мосту через реку Кардаил в Новоаннинском районе.

В Волгограде в мае приступят к обновлению трех путепроводов. Путевку в новую жизнь получит путепровод № 8 на Третьей продольной на западе Волгограда. Начальная цена закупки составляет 629,8 миллиона рублей. Также обновят Марийский путепровод, проходящий через ж/д пути по улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе. Им займется волгоградская компания «АльянсСтройКом». Не обделят вниманием и сооружение у станции Сарепта. 

В городе-спутнике капремонт ожидает два путепровода на улице Александрова. Продолжаются конкурсные процедуры на ремонт моста через ВДСК в районе села Мариновка в Калачевском районе. Также в планах — обновление путепровода через ж/д пути в Новоаннинском районе. Здесь подрядную организацию определят во втором полугодии 2022-го.

В Среднеахтубинском районе продолжается возведение первого этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. В его состав войдут два моста — через ерики Осинки и Гнилой. Сейчас на участках специалисты монтируют водопропускные трубы и буронабивные сваи, а также опоры ростверков. На объекте задействовано более 150 единиц спецтехники. 

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