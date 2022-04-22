В Волгограде наградили «Женщин года»





Пятый юбилейный конкурс состоялся в этом году впервые после двухлетней паузы, вызванной пандемией коронавируса. 14 женщин, ставших лучшими в своих номинациях, наградили в ЦКЗ.

Победительниц поздравил вице-губернатор Геннадий Шевцов. Он поблагодарил прекрасных дам за их работу и достижения, пожелал здоровья и успехов. Лучшим в своих сферах вручили дипломы, памятные знаки и цветы.

Победительницей в номинации «Бизнес-леди» стала социальный предприниматель Анна Волосатов. Волгоградка создала и развивает пансионаты для пожилых людей.

Вручая награду, заместитель управляющего Южным филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Ольга Махина отметила значимость развития женского движения:

– Работая в банке, который активно поддерживает предпринимателей, я знаю, что в нашем регионе многие успешные бизнес-проекты реализуют именно женщины. Для многих из них ПСБ является надёжным партнёром, который помогает развиваться и идти вперед, подставляя свое финансовое плечо. Женщин зачастую отличают целеустремленность и постоянное развитие. Мы заботимся о настоящем и будущем, просчитываем все на три шага вперед. Важно, что в Волгоградской области поддержке женских проектов уделяется значительное внимание как со стороны власти, так и общественных объединений. Во многом благодаря этому у активных женщин с каждым годом появляется больше возможностей для самореализации в родном регионе. Например, в нашем филиале около 30% среди предпринимателей – это именно женщины.

Всего титул «Женщина года» в этом году удостоились 14 волгоградок:

– директор Волгоградского театра кукол Александра Николаенко в номинации «Культура»;

– председатель коллегии независимых посредников по альтернативному урегулированию споров Елена Шилина в номинации «Общество»;

– мастерица Валентина Кожухова из Михайловки в номинации «Золотые руки»;

– начальник отдела МВД России по Светлоярскому району Оксана Скибина-Комиссарова в номинации «Безопасность»;

– хирург областной клинической больницы № 1 Арина Землянская в номинации «Медицина»;

– мать шестерых детей Ольга Коблова в номинации «Семейный очаг»;

– почётный работник общего образования РФ Татьяна Чижикова в номинации «Семейные традиции»;

– педагог Марина Юсупова в номинации «Сельский учитель»;

– Марина Чеканова в номинации «Сельское хозяйство»;

– ИП Анна Волосатова в номинации «Бизнес-леди»;

– Валентина Верблюдова в номинации «Профессионал»;

– режиссёр Волгоград-ТРВ Ирина Колесниченко в номинации «Женщина СМИ»;

– Ирина Смольякова и Елена Темнышева в номинации «Сестра милосердия».



