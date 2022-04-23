Общество

Два урожая в год?: глобальное потепление может накормить волгоградцев вдоволь

Общество 23.04.2022 13:18
23.04.2022 13:18

Раннее цветение растений в Волгоградской области, хотя и радует жителей региона, однако все-таки вызывает у них некоторое беспокойство.

- В Волгограде уже раскрылись тюльпаны и зацвела сирень, хотя только конец апреля, - поделились наболевшим с  ИА «Высота 102» горожане. – В прошлом году тюльпаны и сирень цвели в майские праздники. Что происходит? Не являются ли эти явление аномальными и какими сюрпризами в том числе для урожая это может обернуться?

Вопросы горожан мы адресовали кандидату сельскохозяйственных наук Руслану Анатольевичу Филимонову.

- Раннее цветение только подтверждает теорию глобального потепления, - прокомментировал Руслан Анатольевич. – В прошлом году, например, акации в Волгограде цвели трижды – весной, в сентябре и еще в начале ноября. Но это были единичные случаи и связаны с благоприятными условиями для растений - теплая осень и атмосферные осадки. Тогда как обычно это происходит один раз в год. Повлиять на этот процесс мы с вами не можем – остается только наблюдать.

При этом из глобального потепления можно извлечь и выгоду. Особенно сейчас, когда вопросы продовольственной безопасности выходят на первый план не только в нашей стране, но и в мире. Так, в условиях меняющегося климата можно перестроить сельское хозяйство для получения урожая не единожды в год, как это происходит сейчас, а, например, два.

- Еще в 2006 году мы с коллегами проводили опыты по посадке картофеля дважды – в начале апреля и в конце мая. В первом случае собрали  полноценный урожай, во втором немного меньше, - продолжил  Руслан Анатольевич. – Так что это вполне реально. Но здесь к работе должны уже подключиться селекционеры и специалисты биогенной инженерии, которые могут вывести новые сорта растений и деревьев с учетом меняющегося климата. Ранее цветение плодовых деревьев, которое мы сейчас наблюдаем, увы, не обернется двойными урожаями. Сроки вегетации плодовых деревьев и кустарников просто немного сместятся.

Ранее, напомним, специалисты поясняли, что раннее цветение абрикосов в Волгоградской области является нормальным явлением для нашего региона.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Общество
23.04.2022 16:17
Общество 23.04.2022 16:17

0
Далее
Общество
23.04.2022 15:26
Общество 23.04.2022 15:26

0
Далее
Общество
23.04.2022 11:57
Общество 23.04.2022 11:57

0
Далее
Общество
23.04.2022 08:18
Общество 23.04.2022 08:18

0
Далее
Общество
23.04.2022 07:56
Общество 23.04.2022 07:56

0
Далее
Общество
22.04.2022 21:29
Общество 22.04.2022 21:29

0
Далее
Общество
22.04.2022 20:34
Общество 22.04.2022 20:34

0
Далее
Общество
22.04.2022 20:03
Общество 22.04.2022 20:03

0
Далее
Общество
22.04.2022 18:21
Общество 22.04.2022 18:21

0
Далее
Общество
22.04.2022 18:12
Общество 22.04.2022 18:12

0
Далее
Общество
22.04.2022 17:55
Общество 22.04.2022 17:55

0
Далее
Общество
22.04.2022 17:01
Общество 22.04.2022 17:01

0
Далее
Общество
22.04.2022 15:52
Общество 22.04.2022 15:52

0
Далее
Общество
22.04.2022 15:29
Общество 22.04.2022 15:29

0
Далее
Общество
22.04.2022 13:41
Общество 22.04.2022 13:41

0
Далее

Лента новостей

16:17
В канун Пасхи в волгоградских храмах освящают куличи и яйцаСмотреть фотографии
15:26
Будет как в ЦПКиО: возле районной администрации в Волгограде высадили церцисыСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде разыскивают водителя перевернувшегося с пассажиром микроавтобусаСмотреть фотографии
13:18
Два урожая в год?: глобальное потепление может накормить волгоградцев вдовольСмотреть фотографии
12:18
Волгоградцам привезут айфоны без разрешения AppleСмотреть фотографии
11:57
Пенсионер из Волгоградской области выиграл в гослотерею автомобиль для внучкиСмотреть фотографии
11:09
Больницу №3 в центре Волгограда отдали медуниверситету под новую клиникуСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом оказавшегося на федеральной трассе пешехода задавил кроссоверСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области изменили схему обращения с отходамиСмотреть фотографии
09:10
Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлены до 1 маяСмотреть фотографии
08:56
Волгоградские врачи вернули младенцу с редкой патологией возможность встать на ногиСмотреть фотографии
08:18
Чиновники отчитались о завершении похоронной реформы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:56
В Волгоградском ботаническом саду зацвели магнолииСмотреть фотографии
21:29
«Ситиматик-Волгоград» пообещал пощадить крошечное СНТ на острове СарпинскийСмотреть фотографии
20:34
Не до жиру: в Волгограде пересмотрели перечень продуктовых запасов на случай войныСмотреть фотографии
20:03
Ничего не предвещало: в Волжском 22 апреля выпал снегСмотреть фотографии
19:13
Мужчина умер на остановке в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде объявили об открытии навигации до хутора ЗайчикиСмотреть фотографии
18:33
Оборудование для АПК повезут из Волгограда на ДонбассСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде наградили «Женщин года»Смотреть фотографии
18:12
Сквозь дебри к дому: частный сектор Волгограда стремительно превращается в «пороховую бочку»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгограде зарегистрировали новорожденную девочку из МариуполяСмотреть фотографии
17:19
Волгоградские налоговики озвучили новые данные по ситуации с бизнесомСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде встретили участников спецоперации на УкраинеСмотреть фотографии
16:41
Под окнами девятиэтажки на юге Волгограда нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
16:10
На юге Волгограда устраняют аварию, оставившую без воды проспект КанатчиковСмотреть фотографии
16:05
Перевозчики Волжского отстояли свои маршрутки в судеСмотреть фотографии
15:52
Волгоградский госархив презентовал выставку к юбилею завода «Красный Октябрь»Смотреть фотографии
15:35
Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero уходит из РоссииСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде изготовят 3000 пригласительных на парад 9 маяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 