Раннее цветение растений в Волгоградской области, хотя и радует жителей региона, однако все-таки вызывает у них некоторое беспокойство.

- В Волгограде уже раскрылись тюльпаны и зацвела сирень, хотя только конец апреля, - поделились наболевшим с ИА «Высота 102» горожане. – В прошлом году тюльпаны и сирень цвели в майские праздники. Что происходит? Не являются ли эти явление аномальными и какими сюрпризами в том числе для урожая это может обернуться?

Вопросы горожан мы адресовали кандидату сельскохозяйственных наук Руслану Анатольевичу Филимонову.

- Раннее цветение только подтверждает теорию глобального потепления, - прокомментировал Руслан Анатольевич. – В прошлом году, например, акации в Волгограде цвели трижды – весной, в сентябре и еще в начале ноября. Но это были единичные случаи и связаны с благоприятными условиями для растений - теплая осень и атмосферные осадки. Тогда как обычно это происходит один раз в год. Повлиять на этот процесс мы с вами не можем – остается только наблюдать.

При этом из глобального потепления можно извлечь и выгоду. Особенно сейчас, когда вопросы продовольственной безопасности выходят на первый план не только в нашей стране, но и в мире. Так, в условиях меняющегося климата можно перестроить сельское хозяйство для получения урожая не единожды в год, как это происходит сейчас, а, например, два.

- Еще в 2006 году мы с коллегами проводили опыты по посадке картофеля дважды – в начале апреля и в конце мая. В первом случае собрали полноценный урожай, во втором немного меньше, - продолжил Руслан Анатольевич. – Так что это вполне реально. Но здесь к работе должны уже подключиться селекционеры и специалисты биогенной инженерии, которые могут вывести новые сорта растений и деревьев с учетом меняющегося климата. Ранее цветение плодовых деревьев, которое мы сейчас наблюдаем, увы, не обернется двойными урожаями. Сроки вегетации плодовых деревьев и кустарников просто немного сместятся.