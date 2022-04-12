В Волгограде раньше обычного зацвели абрикосы: грозит ли это урожаю

Апрель в этом году не перестает удивлять жителей Волгоградской области. Уже не первый день в регионе столбики термометров поднимаются выше отметки +20 градусов, и как следствие - на этот весенний призыв живо откликается природа. Так, например, с начала недели в городе раньше обычного зацвели абрикосы.

— Вчера вышла из подъезда и буквально обомлела, — говорит пенсионерка из Дзержинского района Есения Павлова. — Абрикосы, которым положено цвести в конце месяца - начале мая, уже в буйном цвету. А ведь еще не устаканилась погода. Малейшие заморозки — и мы рискуем остаться без урожая.

Начальник отдела овощеводства, плодоводства и виноградарства областного комитета сельского хозяйства Матвей Коняшин смотрит на происходящее здраво и спешит успокоить горожан. Эксперт отмечает, что цветение абрикосовых деревьев в середине апреля для таких регионов как Волгоградская и Ростовская области — дело вполне обычное.

— Абрикосовые деревья зацветают одними из первых, — напоминает представитель профильного комитета.

К примеру, в 2017 году первые цветущие деревья и вовсе появились в нашем регионе уже 7 апреля. Температура всего в +7 градусов на протяжении нескольких дней уже может спровоцировать начало цветения. Сейчас в Волгограде, как вы сами видите, дневная температура значительно превышает эту отметку, и даже по ночам последнюю неделю не опускается ниже +6, +7 градусов.

Цветение, по словам Коняшина, длится около 10 дней.

— Конечно, важно, чтобы в этот период не было сильных заморозков, — отмечает он. — Но, судя, по сообщениям синоптиков, в ближайшие дни перехода температуры через ноль не прогнозируются. При этом отмечу, что даже в случае понижения температуры будущий урожай можно уберечь.

Одним из наиболее доступных способов уберечь абрикосы в случае заморозков специалист называет задымление посадок. Узнав о грядущем понижении температуры, садоводам не стоит скупиться и на воду. Обильный полив — второй эффективный метод, по словам специлиста.