Глава СК Бастрыкин поручил открыть горячую линию для беженцев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев. Люди, прибывающие в Волгоградскую область и другие российские регионы из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, смогут напрямую пообщаться со следователями и рассказать о совершенных в отношении них преступлениях.

— В соответствии с поручением главы ведомства следственные подразделения центрального аппарата и в субъектах уже активно работают с гражданами Донецкой и Луганской народных республик и Украины, вынужденными временно покинуть место жительства из-за преступных действий украинских силовиков. В ходе этой работы следствие получает информацию от пострадавших граждан о произошедших событиях, признает их потерпевшими, а также оказывает правовую помощь, способствует решению возникающих сложностей с социально-бытовым устройством, медицинским обеспечением, оформлением полагающихся пособий, трудоустройством, — сообщает пресс-служба СК России. — С учетом того, что прибывшие люди размещаются во многих регионах страны, горячая линия позволит значительно ускорить обмен информацией с ними. Сотрудники Информационного центра будут анализировать и обобщать сведения, разъяснять беженцам их права и другие возникающие вопросы. Результаты этой работы в части, касающейся сведений о совершённых украинским режимом преступлениях, будут приобщены к уже расследуемым уголовным делам или получат отдельную правовую оценку.

В следственном комитете уверены, что подобный подход позволит в оперативно помогать людям сориентироваться в ситуации и оптимизирует дальнейшее общение беженцев со следственными органами.

Посредством такого диалога Следственным комитетом будет обеспечена всесторонняя юридическая поддержка и защита этих граждан.

— Контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться Информационным центром также и другими удобными для беженцев средствами связи, в том числе в социальной сети ВКонтакте и телеграм-канале Информационного центра. Телефонный номер горячей линии будет в ближайшее время размещен на сайте Следственного комитета России и в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях, — сообщают в СК.

Фото: пресс-служба СК России