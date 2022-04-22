Аналитики оценили риски массовых сокращений в волгоградских компаниях





Большинство компаний в городе не проводят и не планируют сокращений штатной численности работников. В каждой восьмой компании проводятся точечные сокращения. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сообщает ИА «Высота 102».

Так, не сокращают персонал и не планируют это делать в большинстве компаний (77%) Небольшие сокращения в рамках оптимизации численности персонала сегодня проводятся в 14% организаций. В 2% компаний — массовые сокращения. Пока не проводят, но планируют точечные сокращения 3% работодателей, массовые — 1%.

В феврале, до начала специальной военной операции, о небольших сокращениях в целях оптимизации численности сотрудников сообщали в целом 6% российских работодателей, о массовых — 1%, пояснили в компании.



