Депутат поднял вопрос о собачьих экскрементах в Волгоградской облдуме

Общество 21.04.2022 14:54
21.04.2022 14:54
Вопрос о наказании для владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев без намордников, возник у депутата Волгоградской областной думы Евгения Кареликова по мотивам доклада председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Алексея Сивокоза, с которым он выступил на сегодняшнем заседании облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», на заседании регпарламента был озвучен вопрос Евгения Кареликов о мерах административного воздействия для хозяев домашних животных за загрязнение территории собачьими экскрементами и за нападения питомцев на людей.
Ответ пришлось держать председателю комитета ветеринарии Волгоградской области Галине Аликовой. Она пояснила, что пока поправки в административный кодекс, ужесточающие наказание за эти нарушения, Госдумой не приняты. Однако на каждую жалобу специалисты ведомства реагируют и проводят разъяснительные беседы с владельцами.
Наличие проблемы подтвердил и спикер областной думы Александр Блошкин, который посетовал, что практически на каждом приеме граждан поднимаются подобные вопросы. Речь идет также и о бездомных собаках.
Так, по словам главы облкомприроды Алексея Сивокоза, на территории региона числится 25 524 головы животных без владельцев, из них прошли стерилизацию и вакцинацию – 10 688 голов. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, участились случаи нападения животных на человека. В 2021 году поступило 66 материалов на нападения животных на людей.
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