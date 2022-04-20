До одного из самых главных православных праздников – Пасхи – остается всего три дня, и в супермаркетах и пекарнях Волгограда наблюдается ажиотаж возле прилавков с куличами и яйцами. Корреспондент ИА «Высота 102» побывал в магазинах, чтобы оценить, во сколько обойдется праздничный стол горожанам.





Так, в сетевом магазине «Перекресток» за небольшой кулич весом в 100 грамм покупателю придется отдать всего 40 рублей. То же изделие, но весом уже в 250 грамм, сегодня продают по скидке за 70 рублей. Однако за твороженные пасхи в гипермаркете придется раскошелиться по полной. Стоимость одного твороженного изделия весом в 450 грамм достигает 330 рублей.

Помимо пасхальной выпечки покупателям в «Перекрестке» также предлагают вареные окрашенные яйца: за одну штуку в магазине просят почти 20 рублей.

Праздничный стол из этого магазина с учетом десятка уже окрашенных яиц, одной пасхи и трех куличей по 250 грамм обойдется волгоградцам в 760 рублей. Проявив творческие способности и покрасив яйца самостоятельно, можно сэкономить 100 рублей (упаковка красителей в этом магазине стоит порядка 20 рублей, а десяток сырых яиц - в от 75 до 95 рублей).





Крупная сеть пекарен «Хлебница» предлагает волгоградцам большой ассортимент пасхальной выпечки, но цены здесь, что называется, уже начинают кусаться. За самый маленький праздничный кулич весом 150 грамм в пекарне просят 69 рублей. Ценник на куличи чуть большего размера варьируется от 85 до 95 рублей.

Пасха в «Хлебнице» отличилась более демократичной ценой, нежели в сетевом магазине. За творожный продукт с изюмом весом в полкило просят всего 240 рублей. Также на выбор покупателям предлагаются пряники.



Набор из пасхи и трех куличей, таким образом, в этом магазине стоит 495 рублей. Прибавим еще 120 рублей на яйца и получим 615 рублей за весь праздничный стол. Чуть дешевле, чем стол из «Перекрестка».

Инспектируя крупные и небольшие магазины в центре Волгограда, мы не могли обойти стороной кулинарию «Конфетки-Бараночки». Волгоградское предприятие не сильно отличается от конкурентов по своей ценовой политике. Средняя стоимость одного отдельно взятого кулича обойдется в 85 рублей, творожная пасха весом в 800 грамм - 550 рублей. Мини-кекс с творогом обойдется в 55 рублей. Помимо этого кулинария предлагает своим покупателям наборы по 6, 7 и 11 штук за 700, 720 и 1000 рублей, соответственно.





Магазины шаговой доступности «Пятерочка» и «Красное&Белое» не радуют разнообразием изделий. Первая предлагает своим покупателям небольшие куличи с разницей в 70 грамм за 90 и 100 рублей.