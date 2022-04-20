Общество

Отцветут и зачахнут: в центре Волгограда разобьют клумбы из однолетников на 2 млн рублей

Общество 20.04.2022 09:33
20.04.2022 09:33


Администрация Волгограда ищет поставщика рассады однолетних цветов для высадки в Центральном районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная цена контракта на поставку 62 тысяч однолетников составила 2,3 миллиона рублей. 

Яркие цветочные композиции из колеуса, пентаса, алиссума, катарантуса, петунии и других сортов агрономы разобьют на главных улицах и зеленых зонах Центрального района. Так, растения появятся вдоль ул. Аллеи Героев от собора Александра Невского до ул. им. Чуйкова, а также в клумбах на бульварной зоне по пр. им. Ленина. Уход за зелеными насаждениями будет обеспечиваться с помощью систем автоматического полива.  В эти дни клумбы расцветают и в других районах города. Накануне в Красноармейском около двух тысяч розовых кустов украсили бульварную зону им. Энгельса. 

В мэрии добавили, что в рамках месячника также приводятся в порядок уже существующие городские цветники - в Советском районе на ул. Калининградской между парком «Петровский» и проспектом Университетским специалисты освободили более 200 кустов ранее высаженных роз от зимнего укрытия, там же производится и высадка  новых растений. Раскрыты розы, высаженные минувшей осенью на ул. Титова в Краснооктябрьском районе, расконсервированы розарии и в Центральном районе.

Фото из архива ИА "Высота 102".

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