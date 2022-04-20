Дома пяти районов Волгограда останутся без света 20 апреля





В нескольких районах Волгограда ряд домов и целые улицы вновь останутся без света сегодня, 20 апреля из-за проведения плановых работ на электросетях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «ВМЭС», так, в Красноармейском районе отключат ресурс с 10-00 до 17-00 во всех домах на ул. Лядова, Нижняя, Островная, Георгиевская, Ольгинская, Зеленоградская, пер. Зеленогорский, Зеленоградский, ул. Нижняя, Доволенская, Джанкайская, Лисичанская, Клавы Панчишкиной, Горностаевская, Каменец-Подольская, ул. Медногорская, ул.Сулеймана Стальского, 50, 52, 54, 46-48, 69-87, ул.Бобровского, 1, 5, 7, ул.Марковникова, 83-107, 70-94, ул.Миклухо-Маклая, 91-119, 84-108, ул.Волкова, 79-111, 92-120, ул.33-х Героев, 337-357, 302-324, ул.Бутлерова, 346-360.

В Тракторозаводском районе плановые отключения с 9-00 до 17-00 коснутся домов по ул. Таллинская, 1-31, 22-36.

В Дзержинском районе в это же время отключат электричество в домах на ул.Сестрорецкая, 31-65, 30-44, 48-60, 64-68, ул.Кемеровская, 59-77, 50-72, ул.Римского-Корсакова, 33, 33а, ул.Баженова, 29-43, 47-67, 30-68, ул.Римского-Корсакова, 29, ул.Халтурина, 43, ул.братьев Толмачевых, 1а, 1б, 1в, 1г, ул.полковника Батюка, 1а, 1в, 47, ул.Хуторская, 56, 56/1, 58, 60, 87-101, 101а, ул.Колесникова, 1а, ул.Халтурина, 47, ул.Хорошева, 1-7, 7а, 9, ул.Римского-Корсакова, 37, 37а, 42.

В Краснооктябрьском районе с 9-00 до 17-00 не будет света на ул. Кравченко, 2, 1б, 1в, 230/3, 230/153, 230/144, ул.Аграрная д.2-10, 2а, 4а, 6а, 1-19, 12-18, 12а.

Без электричества на этот же период останутся жители домов Советского района – на ул. Малиновского, 13, 17-21, 25-29, ул.Ерина, 5-11, 6-12, ул.Моисеева, 3-11, 2-8, ул.Помнющего, 8,10.

В Красноармейском районе отключат свет с 9-00 до 17-00 в домах на ул. 50 лет Октября, 3, 5, 13, пр. Героев Сталинграда, 5, 7, 9, 11.

Также под плановые работы попадут дома в Советском районе. Здесь не будет света в то же время на ул. Революционная, 3-31, 2, 6-14, 8а, 10а, ул.Полярная, 1-17, 7а, 4-20, 4а, 8а, 10а, 12а, 16а, ул.Кабардинская, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, ул.Монгольская, 3а, 7, 6а, 8, ул.Новосибирская, 3-17, 2-16, 16а.



