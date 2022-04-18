Охотников на пернатую дичь в Волгоградской области предупредили о правилах нахождения в угодьях, расположенных в пограничной зоне в Старополтавском и Палласовском районах. Желающим поохотиться близ границы с Казахстаном необходимо заранее оформить пропуск на въезд в пограничную зону, подав документы в пограничное управление ФСБ по региону лично, по почте, в том числе электронной, и через портал Госуслуг.
Пограничники совместно с инспекторами «Волгоградоблохоты» регулярно проводят рейды по выявлению, предупреждению, пресечению и профилактике нарушений правил пограничного режима, сообщили в пресс-службе ведомства.
– Действующие режимные ограничения направлены на обеспечение безопасности, как жителей приграничных районов, так и лиц, прибывающих в приграничные районы с туристическими и хозяйственно-бытовыми целями, – рассказали в погрануправлении. – Кроме того, пограничный режим способствует предотвращению браконьерства, сохранению природных и биологических ресурсов Волгоградской области.
Пограничная зона установлена на территории Палласовского района:
В Старополтавском районе к пограничной зоне относится поселок Торгун.
Телефон для справок: (8442) 39-68-87, (84492) 68-2-41.
Напомним, в настоящее время в Волгоградской области разрешена охота только на селезней с использованием подсадных уток. По югу региона сезон открыт по 24 апреля, в северных районах – по 1 мая.