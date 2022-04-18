В центре Волгограда на проспекте Ленина разрисовали дорогу

В минувшие выходные в Волгограде дорожные службы начали обновлять дорожную разметку. Как стало известно ИА «Высота 102», первым объектом стал проспект имени В. И. Ленина.

— В ближайшие дни нанесение линий дорожного ориентирования начнется на других участках улично-дорожной сети Волгограда, — пояснили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда.

Каждый день на дороги города наносят около 2000 квадратных метров новой разметки. Основной объем работ производится в ночные часы — в период минимального дорожного трафика.

— Пешеходные «зебры» на участках дорог с наиболее интенсивным трафиком будут исполнены в желто-белой цветовой гамме, — уточнили в горадминистрации. — Это позволит улучшить видимость разметки и повысить безопасность пешеходов.

В последние годы в Волгограде используются два вида материалов для нанесения разметки — специальная краска и термопластик. На проездах с интенсивным трафиком разметку выполняют только из термопластика, отличающегося повышенной стойкостью к истиранию.

Для лучшей визуализации в пластик добавляют стеклянные микросферы. Такой материал способен прослужить год. Световозвращающую краску применяют на второстепенных дорогах и внутрирайонных проездах.

После зимы на некоторых дорожных участках разметка сохранилась даже с учетом непогоды и интенсивного трафика. Здесь обновление проведут в течение сезона. Также дорожники нанесут разметку на объекты, реконструируемые при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».