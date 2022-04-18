Волонтеры РУСАЛа убрали мусор в Волго-Ахтубинской пойме

Общество 18.04.2022 14:29 Новости компаний
18.04.2022 14:29 Новости компаний
Необычайное оживление царило в минувшую субботу у въезда в природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Работники Волгоградского алюминиевого завода подъезжали сюда целыми семьями на субботник. Пойма встречала весенними красками – здесь уже зацвели «краснокнижные» тюльпаны Биберштейна, к которым волонтеры относились очень бережно.
Достав из машин мешки и пакеты, участники экологической акции через дубраву направились к Реабилитационному центру для птиц и диких животных, где их встречал его основатель отец Василиск. История центра берет свое начало в 2014 году. Именно тогда власти выделили под центр земли в пойме и началось их благоустройство.
- Мы прекратили доступ машин, и природа взяла своё: через 2 года дороги заросли, вернулись редкие птицы и исчезнувшие ранее растения, – рассказал биолог по образованию отец Василиск. – Почти 2,5 года вывозили мусор с несанкционированной свалки. Теперь в тесном контакте с сотрудниками природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» при помощи неравнодушных волгоградцев стараемся поддерживать этот уголок в необходимых чистоте и порядке.
Разобрав перчатки и мешки для мусора, металлурги и члены их семей двумя цепочками двинулись по обеим сторонам трассы до указанной точки. Заполненные стеклом, пластиком и бумажными стаканчиками мешки оставляли на обочине, где их чуть позже погрузили в мусоровозы.
– Молодые сотрудники нашего предприятия всегда активно откликаются на предложение принять участие в подобных акциях, – поделился Михаил Триполкин, председатель Молодёжного совета ВгАЗа. ¬– Приезжают семьями, с детьми. РУСАЛ уделяет большое внимание вопросам экологии.
Ещё в начале нулевых году основатель алюминиевого гиганта Олег Дерипаска назвал экологию фактором №1 для бизнеса, отметив, что в России ее значение сильно занижено. С тех пор волонтеры всех предприятий РУСАЛа регулярно проводят акции по уборке мусора, благоустройству и озеленению.
После подвижной работы на свежем воздухе чай из лепестков подсолнуха, листьев мяты, смородины и чабреца, приготовленный на костре, показался особенно вкусным. За чаепитием отец Василиск рассказал о птицах, содержащихся в реабилитационном центре. Разглядывая их издалека, чтобы не потревожить, гости удивлялись, почему у многих вольеров нет крыш. Предположили, что птицы привязаны. Но нет. Большинство пернатых лишилось возможности летать из-за полученных травм. Один из «пациентов» - императорский черный орёл с размахом крыльев около двух метров и несправедливо получивший прозвище «могильник». Еще один «житель» - огромный орлан (не путать с орлом!). Находятся здесь и ночной охотник филин, и шустрая трещотка сорока, и фазаны, и другие «пострадавшие».
Прощаясь, специалист природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» Ольга Вишневская поблагодарила участников экологической акции за помощь: очищенные экотропы, мешки кормов для птиц и сетку для вольера, отметив, что такие акции способствуют воспитанию среди волгоградцев бережного отношению к окружающей среде.
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