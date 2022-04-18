



В рамках программы льготного кредитования Сбербанк в Волгоградской области предоставил финансовую поддержку АО «Корпорация Красный Октябрь». Это предприятие входит в перечень системообразующих организаций, утвержденных Правительственной комиссией при Минпромторге России.

Финансовая поддержка предоставляется на цели пополнения оборотных средств для операционной деятельности региональной компании по ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев.

Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «17 марта 2022 года Постановлением Правительства запущена новая программа льготного кредитованиясистемообразующих предприятий. При поддержке регионального отделения Сбербанка такой возможностью уже воспользовалось одно из градообразующих предприятий в Волгоградской области. Банк оперативно рассмотрел документы АО «Корпорация Красный Октябрь» и уже выдал первый транш по льготному кредиту».

Наталья Стрельцова, председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области: «На территории Волгоградской области действуют 40 промышленных предприятий, которые входят в федеральный перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией. В сегодняшних непростых экономических условиях на федеральном и региональном уровнях разработаны меры поддержки промышленности, действует ряд специальных мер для системообразующих предприятий. Предоставление им льготных кредитов поможет сохранить рабочие места, продолжить реализацию инвестиционных планов, обеспечить бесперебойную деятельность».

Константин Волков, управляющий директор АО «Корпорация Красный Октябрь»: «ОА «Корпорация Красный Октябрь» получила первый транш по программе господдержки, как системообразующее предприятие. Средства мы уже используем для пополнения оборотных средств предприятия. В современных экономических реалиях данная финансовая поддержка поспособствует стабильной работе завода «Красный Октябрь».

К отраслям, которые могут получить финансирование в рамках программы, относятся: обрабатывающие производства, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля и др.



