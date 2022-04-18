По Волгоградской области гуляют четыре вируса

Здравоохранение 18.04.2022 11:45
18.04.2022 11:45
В Волгоградской области с 11 по 17 апреля количество обращений за медицинской помощью снизилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, в целом заболеваемость в регионе находится ниже расчетного эпидемического порога на 61%.
По результатам мониторинга слежения за циркуляцией респираторных вирусов выявлено, что на минувшей неделе выявлялись негриппозные вирусы: парагрипп, риновирус, аденовирус и COVID-19.
Решения о частичном приостановлении образовательного процесса в связи с заболеваемостью ОРВИ были приняты по отдельным классам в 2 школах области в одной школе-интернате.
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