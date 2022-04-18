Здравоохранение

По Волгоградской области гуляют четыре вируса

Здравоохранение 18.04.2022 11:45
18.04.2022 11:45



В Волгоградской области с 11 по 17 апреля количество обращений за медицинской помощью снизилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, в целом заболеваемость в регионе находится ниже расчетного эпидемического порога на 61%.
По результатам мониторинга слежения за циркуляцией респираторных вирусов выявлено, что на минувшей неделе выявлялись негриппозные вирусы: парагрипп, риновирус, аденовирус и COVID-19.
Решения о частичном приостановлении образовательного процесса в связи с заболеваемостью ОРВИ были приняты по отдельным классам в 2 школах области в одной школе-интернате.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Здравоохранение
12.04.2022 14:11
Здравоохранение 12.04.2022 14:11

0
Далее
Здравоохранение
12.04.2022 06:34
Здравоохранение 12.04.2022 06:34

0
Далее
Здравоохранение
11.04.2022 20:23
Здравоохранение 11.04.2022 20:23

0
Далее
Здравоохранение
10.04.2022 12:54
Здравоохранение 10.04.2022 12:54

0
Далее
Здравоохранение
10.04.2022 12:39
Здравоохранение 10.04.2022 12:39

0
Далее
Здравоохранение
10.04.2022 10:04
Здравоохранение 10.04.2022 10:04

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2022 17:55
Здравоохранение 07.04.2022 17:55

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2022 10:23
Здравоохранение 07.04.2022 10:23

0
Далее
Здравоохранение
06.04.2022 21:04
Здравоохранение 06.04.2022 21:04

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2022 09:29
Здравоохранение 05.04.2022 09:29

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2022 07:27
Здравоохранение 05.04.2022 07:27

0
Далее
Здравоохранение
03.04.2022 11:19
Здравоохранение 03.04.2022 11:19

0
Далее
Здравоохранение
02.04.2022 17:40
Здравоохранение 02.04.2022 17:40

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 21:52
Здравоохранение 29.03.2022 21:52

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 11:08
Здравоохранение 29.03.2022 11:08

0
Далее

Лента новостей

14:29
Волонтеры РУСАЛа убрали мусор в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
14:26
После ночного пожара 45-летний волгоградец попал в реанимациюСмотреть фотографии
14:23
И ни туда, и ни сюда: Волгоградская область топчется на «ковидном» распутьеСмотреть фотографии
14:01
Волгоградец после зверского убийства сжег квартиру с трупомСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде впервые состоялся фестиваль «Поколение Чемпионов»Смотреть фотографии
13:45
«Помним вас, доктор!»: скончался бывший главный врач волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
13:40
В ночных пожарах в Волгограде и Волжском пострадали двое мужчинСмотреть фотографии
13:25
СК в Волгограде отправит под суд 36-летнего отца-извергаСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде вынесли приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗССмотреть фотографии
12:45
«Такие эксперименты недопустимы»: пародию человека-«пса» на «Родину-мать» осудили в музее-заповеднике «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
12:40
Театралка опустошила счет автослесаря из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:40
Животных в поселке под Волгоградом срочно вакцинируют из-за бешеной кошкиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде стартовали массовые отключения горячей воды: список адресовСмотреть фотографии
12:07
Коронавирус держит в напряжении Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:04
Позовите профессора: как справляться со стресом у детейСмотреть фотографии
12:00
Жителя Волгограда задержали в аэропорту Уфы из-за дебоша на борту самолетаСмотреть фотографии
11:58
Ученые в Волгограде разработали экзоскелет для раненного на Украине российского военногоСмотреть фотографии
11:45
По Волгоградской области гуляют четыре вирусаСмотреть фотографии
11:32
«Убирайте свою территорию сами»: УК в Волгограде не смогла вывести жильцов на субботникСмотреть фотографии
11:30
«Магнит» прокомментировал открытие магазина на месте «СуперМАНа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:25
Под Волгоградом землю под «Китай-городом» загрязняли нефтепродуктамиСмотреть фотографии
11:03
Бочаров соберет оперштаб по укреплению экономики в условиях санкцийСмотреть фотографии
10:59
Плату за продленку в школах Волгограда могут переложить «на плечи» властейСмотреть фотографии
10:15
С 20 апреля из Волжского начнут курсировать три дачных маршрутаСмотреть фотографии
10:07
На ул. Дзержинского в Волгограде возвращают к жизни зеленую зонуСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде впервые за два года пройдет пасхальный крестный ходСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде 18 апреля огласят приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗССмотреть фотографии
09:13
Одиннадцать аэропортов России останутся закрыты до 25 апреляСмотреть фотографии
09:03
Предлагаемая в Волгограде зарплата выросла на 2 тысячи рублей за годСмотреть фотографии
08:18
Дачи и жилые дома попали под отключения света в семи районах ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 