Экономика

Волгоградские чиновники призвали к ответу птицефабрики, ретейлеров и мобильных операторов

Экономика 14.04.2022 20:25
14.04.2022 20:25


Оперштаб по мониторингу цен в Волгоградской области потребовал от ретейлеров, производителей, телеком-компаний и перевозчиков объяснить, с чем связано повышение цен на продукты, стройматериалы, проезд и услуги сотовой связи. В частности, чиновников интересует, из-за чего подорожали цемент, пенополистирол, мясо кур, поездки на межмуниципальных маршрутках и доступ в мобильный интернет.

О соответствующих запросах в компании стало известно в ходе сегодняшнего заседания оперштаба, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

– В том случае, если предприятия не докажут обоснованность повышения цены на свои товары и услуги, мы направляем письма для принятия мер в контрольно-надзорные органы, УФАС, — отметила председатель оперштаба, вице-губернатор Анна Писемская. — Информацию о ценовой ситуации по всем группам товаров и услуг мы получаем благодаря ежедневному мониторингу, а также обращениям граждан на чат-бот: с 11 по 13 апреля туда поступило 45 сигналов, большинство из которых касались стоимости продуктов питания.

На заседание оперштаба также пригласили 40 перерабатывающих и пищевых предприятий региона, сельхозкооперативы и представителей ведущих торговых сетей в регионе. Ретейлеры и производители продуктов согласились на увеличение доли местных продуктов на полках волгоградских супермаркетов в ответ на запрос властей. Это возможно при соблюдении ряда условий по логистике, объемам поставок и упаковке.

Напомним, региональный штаб по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости объединяет чиновников, депутатов, представителей правоохранительных органов, территориальных подразделений федеральных надзорных ведомств. Помимо заседаний штаба, которые проходят дважды в неделю, во всех районах области проходят межведомственные рейды для контроля наличия товаров первой необходимости в рознице и уровня цен.

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