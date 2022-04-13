Под Волгоградом запретили стройку на курганах позднего Средневековья

Общество 13.04.2022 18:01
13.04.2022 18:01
Утверждены границы и режимы использования территорий в Среднеахтубинском районе, на которых расположено 10 объектов археологии - курганов и курганных групп. Как сообщили в комитете госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области, одиночные курганы и курганные группы появились в период с 4 тысячелетия до н.э. до эпохи позднего Средневековья. Более точный период их создания ученые смогут определить по итогам полевых исследований. Все эти объекты являются являются объектами культурного наследия федерального значения, зарегистрированы в Едином государственном реестре памятников истории и культуры народов РФ и подлежат государственной охране.
Необходимую проектную документацию разработали специалисты ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».
Утверждение границ и режимов использования территорий вокруг объектов археологического наследия позволит в дальнейшем сохранить их в виде, максимально приближенном к первозданному. Здесь запрещено капитальное строительство, а проведение археологических полевых, мелиоративных, хозяйственных и иных работ возможно при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и обязательном согласовании перечисленных работ с профильным комитетом.
Всего в Волгоградской области расположено порядка 1200 памятников археологии, все они имеют статус объекта культурного наследия федерального значения.
Фото: облкультнаследия
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