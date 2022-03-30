После скандала облкомтранс продлил жизнь пяти волгоградским маршруткам

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области продлил на год действие свидетельств пяти маршруткам — №123, 159, 160, 260 и 174 — согласно прежним схемам движения. Об этом сообщили ИА «Высота 102» перевозчики.

— Несколько месяцев мы жили в напряжении, — рассказали предприниматели. — Планы властей существенно сократить маршруты движения могли уничтожить наш бизнес и оставить без работы водителей. Слава Богу, теперь можно выдохнуть и продолжить спокойно работать.

Против нововведения властей выступали и пассажиры, которые пользовались популярными маршрутками сообщением Волжский-Волгоград и Краснослободск-Волгоград. Для них усечение схем движения маршруток обернулось бы дополнительными тратами на проезд, а также увеличением времени на поездки.

Ранее в облкомтрансе планировали с 1 апреля урезать маршруты движения маршруток №123, 159, 160 и 260 новой конечной – на Нижнем Тракторном. Маршрутку №174, которая в настоящее время курсирует до «Акварели», хотели пустить только до железнодорожного вокзала. Предприниматели просили одуматься чиновников и не принимать кардинальных решений во вред бизнесу и людям.

Накануне стало известно, что схемы движения пяти маршруток оставят прежними. Однако предприниматели переживали, что это будет временной мерой — не более, чем на полгода.