Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области Роман Лучников получил место в региональном оперштабе по мониторингу потребительских цен. Постановление о пополнении в рядах чиновников, следящих за стоимостью товаров первой необходимости, подписал 11 апреля и.о.губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.
Напомним, оперштаб был создан постановлением губернатора 5 марта 2022 года, его возглавляет вице-губернатор Анна Писемская. В штаб входят другие заместители главы региона – Олег Николаев, Валерий Бахин, председатели комитетов Волгоградской области, представители УФНС, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, ОНФ.
Члены штаба следят за оптовыми и розничными ценами на продукты питания, лекарства, детские товары, бытовую технику, стройматериалы. В ходе рейдов чиновники также контролируют наличие товаров первой необходимости. При выявлении фактов правонарушений информация передается в уполномоченные органы для проверки. Для максимально оперативного сбора информации оперштаб даже запустил в Telegram чат-бот, куда жители могли отправлять информацию о космических скачках цен и исчезновении нужных товаров.