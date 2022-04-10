Общество

Волонтеры «эвакуируют» выпавших из гнезд бельчат на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 10.04.2022 17:41
10.04.2022 17:41


Волонтеры приюта «Птичий Остров» в Волгоградской области обратились к посетителям Мамаева кургана с просьбой быть внимательнее во время прогулок. По словам руководителя организации Алины Ериной, на земле могут оказаться крошечные бельчата, выпавшие из гнезда.

Пост с призывом не проходить мимо детенышей белок, которых самцы могут выталкивать из дупла, был опубликован в официальной группе приюта. Обнаруживших бельчат волгоградцев просят забрать их, положить в коробку на теплую подстилку и позвонить волонтерам.

– В этом году ни одного бельчонка нам пока не привозили, – рассказала ИА «Высота 102» Алина Ерина. – Я знаю, что одна из наших волонтеров подобрала выпавшего бельчонка около недели назад. Она выкармливает его, но как малыш сейчас поживает, подсказать не могу.

На вопрос, как потом бельчат возвращают на Мамаев курган, где они родились, руководитель организации дала неоднозначный ответ.

– Насчет Мамаева кургана я не уверена, это для них не очень хорошее место, – сказала Алина Ерина. – Это дикие животные, им нужно жить в лесу, возможно, даже не в нашем регионе. Я считаю, что Мамаев курган не очень хороший дом для белок.

Между тем, по словам сотрудницы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светланы Зимуковской, которая заботится о живущих на Мамаевом кургане белках, к настоящему времени бельчата уже достаточно подросли. Около полутора недель назад Светлана рассказывала ИА «Высота 102», что самки после рождения прячут в гнездах своих детенышей, но вскоре крошечные грызуны начинают выходить, осваивать и изучать местность.

– В минувшую пятницу я видела нескольких бельчат, они были живы-здоровы, уже бегали по дереву, – прокомментировала сотрудница музея-заповедника.

Напомним, в конце марта информагентство сообщало о кончине нескольких белок на Мамаевом кургане – животные умерли от старости. По данным за 2021 год, популяция белок, обитающих на главной высоте России, насчитывает порядка 30 особей. Очаровательные зверьки впервые поселились на лесопарковой территории Мамаева кургана в 2017 году. Тогда 10 особей привезли из Подмосковья по инициативе бывшего директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Васина. На следующий год в феврале у тех белок появилось на свет первое потомство.

Фото: архив ИА «Высота 102».

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