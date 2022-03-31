Общество

Белки-пенсионерки скончались на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 31.03.2022 17:38
31.03.2022 17:38


Пожилые белки, чей жизненный путь подошел к концу, умерли на Мамаевом кургане в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» сотрудница музея-заповедника Светлана Зимуковская, которая заботится о грызунах, ежегодно от старости уходят из жизни от одной до трех белок, что является частью естественного процесса.

– Сейчас белки активно бегают по территории Мамаева кургана: только что видела двух возле администрации, недавно пару видели возле Зала Воинской Славы, возле храма, – рассказала Зимуковская. – Люди подкармливают их, наблюдают за ними – всё, как обычно. Думаю, что через некоторое время мы еще увидим бельчат: недавно я встретила кормящую белку. Поначалу мамы-белки прячут своих детенышей, и только когда они подрастают, то выходят осваиваться и изучать местность.

По словам сотрудницы Мамаева кургана, популяция белок, проживающих на главной высоте России, насчитывает порядка 30 особей. Двоих из них Светлана Зимуковская сегодня запечатлела на видео.



Летом, когда установится хорошая погода, а бельчата подрастут, сотрудники Мамаева кургана вновь пересчитают всех грызунов и продолжат заботиться о пушистых зверьках, радующих посетителей музея-заповедника.

Напомним, белки впервые поселились на лесопарковой территории Мамаева кургана в 2017 году – 10 особей привезли из Подмосковья по инициативе бывшего директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Васина. Для хвостатых грызунов тогда создали все условия – закупили домики-дуплянки, установили специальные кормушки и поилки. На следующий год, в феврале, у белок уже появился первый приплод. С тех пор ежегодно грызуны размножаются, их популяция растет.

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