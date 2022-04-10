В Волгограде домашняя собака от голода ела окурки

Сегодня, 10 апреля, стали известны подробности жуткой истории с собакой по кличке Найра. Предыдущий хозяин не кормил беспородного песеля, вследствие чего у животного развился рахит, что привело к искривлению передних лап. От голода четвероногому в буквальном смысле приходилось питаться сигаретными окурками, рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском приюте для животных «Хвостатый дом».

— Найру подарил внук своей бабушке, но она ее не кормила, поэтому собака была вынуждена подбирать окурки от сигарет на улице. Недостаток еды дал о себе знать и у нее начался рахит. Лапки до конца так и не восстановить, — сообщили журналистам информагентства волонтеры приюта.

С их слов, собаке делали рентген, чтобы убедиться, что с песиком все в порядке.

— Просто теперь у нее лапки так и будут прогибаться. Сейчас Найра готовится ехать домой, — добавили в приюте.

Основательница «Хвостатого дома» Яна Водолажская надеется на любую помощь от неравнодушных волгоградцев. Все животные в приюте, уточнила Яна, с трагичной судьбой. Они попадают в «дом» либо с улицы, либо от жестоких хозяев, которые решили избавиться от четвероногих.

Фото: приют «Хвостатый дом».