



Сегодня, 10 апреля, стало известно о тайном визите в Волгоград популярной исполнительницы и писательницы Ольги Бузовой. Накануне поп-звезда снова посетила город на Волге, сделала селфи на Мамаевом кургане и рассказала в своем телеграм-канале о веселящем газе.

— 9 апреля, что сегодня отмечать-то? И что я обнаружила? Что сегодня нет какого-то реально крутого праздника. Ребят, мы сами можем придумать повод порадоваться. Что касается России, то это день веселящего газа, но его нельзя применять и отмечать этот праздник нельзя, только по медицинским показаниям. Ваша леди Бу, — цитирует певицу ИА «Высота 102».

Исполнительница так и не раскрыла подписчикам цели своего визита в город-герой. Бузова сообщила, что уже днем она улетает в Москву на концерт. Никаких официальных мероприятий со звездой в Волгограде не планировалось.

Журналистам информагентства удалось выяснить, что Бузова выступала на частном мероприятии — дне рождения известной в Волгограде блогерки Ольги Нечаевой (Акуна Матата).

Популярная певица запомнилась волгоградцам по эпатажному выступлению на крупнейшем фестивале юга России ParkSeason Fest, угрозами судами местным СМИ и селфи в купальнике напротив храма Александра Невского.

Фото: Ольга Бузова / t.me