«Кто работает, у того все есть»: фермер из Волгоградской области о коровах и надоях





Комитет сельского хозяйства региона на днях сообщил о росте производства молока в Волгоградской области. По сведениям облкомсельхоза, за первые три месяца 2022 года сельхозорганизации произвели 13 300 тонн молока, что на 14,4% выше показателей прошлого года за аналогичный период.

Если в первом квартале 2021-го у сельхозпроизводителей насчитывалось 6765 коров, то в этом году стадо фуражных коров увеличилось и составило 7058 голов. В числе лидеров по суточному надою — хозяйства Калачевского, Фроловского, Старополтавского, Светлоярского и Николаевского районов.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Липпард из села Лебяжье Камышинского района Волгоградской области рассказал журналистам ИА «Высота 102» о реальных цифрах и фантастических надоях.

— Знаю, что есть такие люди, которые не доверяют официальной статистике. Это касается всего, всех сфер. Мол, все плохо, караул, все загибается и умирает, — начал фермер. — У нас в районе точно ничего не умирает. Надои у нас идут. Знаете, я родился в Германии, потом приехал в 2006 году в Россию без денег, без всего. Особой поддержки тогда не было. Купил свинарник разбитый и построил уже ферму за свои деньги. Начинал с четырех лошадей, шести коров и четыре свиньи было.

Фермеру, с его слов, удалось практически с нуля развить свое животноводческое хозяйство, которое насчитывает уже 300 голов скота.

— Больше всех молока даем. Здесь никаких секретов, никакой технологии, не нужно искать никаких причин, необходимо просто работать и зарабатывать, а не сидеть и считать, тем более чужие деньги, — уверен Липпард.

Камышанин рассказал, что животноводством он занимается всю сознательную жизнь и никто его не сможет убедить в том, что эта сфера не приносит дохода или приходит в упадок.

— Кто хочет работать — у того будет все. Да, когда в «белую» платишь все налоги, делаешь отчисления на работников это «съедает» определенные суммы, но никогда не поверю, что животноводство может быть нерентабельным. Только за молоко каждый год мне приходит больше 10 миллионов рублей.

Липпард озвучил планы по расширению. Селянин планирует развивать мясное направление. Сейчас у главы КФХ 117 дойных коров.

— Приведу такие цифры: за 2021-й на каждую фуражную корову приходилось 4700 литров молока. В прошлом году только на завод сдал 540 тонн, — рассказал фермер. — Поэтому цифра в 13 000 тонн молока за первый квартал это вполне реально. Повторюсь, надо просто работать, а не сидеть и кричать с дивана как все плохо.

Андрей Липпард рассказал и о мерах поддержки, оказываемых властями. Со слов фермера, выделяются многомиллионные гранты, предоставляются льготные кредиты под низкий процент. Как говорится, бери — не хочу.

В свою очередь в регкомитете сельского хозяйства сообщают, что увеличение числа дойных коров стало возможным благодаря пакету мер господдержки животноводческих хозяйств. Например, в 2021 году из бюджетов всех уровней выделено примерно 219 миллионов рублей в качестве субсидий за реализованное молоко — на 28% больше, чем восемь лет назад.