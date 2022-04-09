Общество

«Кто работает, у того все есть»: фермер из Волгоградской области о коровах и надоях

Общество 09.04.2022 11:31
09.04.2022 11:31


Комитет сельского хозяйства региона на днях сообщил о росте производства молока в Волгоградской области. По сведениям облкомсельхоза, за первые три месяца 2022 года сельхозорганизации произвели 13 300 тонн молока, что на 14,4% выше показателей прошлого года за аналогичный период.

Если в первом квартале 2021-го у сельхозпроизводителей насчитывалось 6765 коров, то в этом году стадо фуражных коров увеличилось и составило 7058 голов. В числе лидеров по суточному надою — хозяйства Калачевского, Фроловского, Старополтавского, Светлоярского и Николаевского районов.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Липпард из села Лебяжье Камышинского района Волгоградской области рассказал журналистам ИА «Высота 102» о реальных цифрах и фантастических надоях. 

— Знаю, что есть такие люди, которые не доверяют официальной статистике. Это касается всего, всех сфер. Мол, все плохо, караул, все загибается и умирает, — начал фермер. — У нас в районе точно ничего не умирает. Надои у нас идут. Знаете, я родился в Германии, потом приехал в 2006 году в Россию без денег, без всего. Особой поддержки тогда не было. Купил свинарник разбитый и построил уже ферму за свои деньги. Начинал с четырех  лошадей, шести коров и четыре свиньи было. 

Фермеру, с его слов, удалось практически с нуля развить свое животноводческое хозяйство, которое насчитывает уже 300 голов скота. 

— Больше всех молока даем. Здесь никаких секретов, никакой технологии, не нужно искать никаких причин, необходимо просто работать и зарабатывать, а не сидеть и считать, тем более чужие деньги, — уверен Липпард. 

Камышанин рассказал, что животноводством он занимается всю сознательную жизнь и никто его не сможет убедить в том, что эта сфера не приносит дохода или приходит в упадок.

— Кто хочет работать — у того будет все. Да, когда в «белую» платишь все налоги, делаешь отчисления на работников это «съедает» определенные суммы, но никогда не поверю, что животноводство может быть нерентабельным. Только за молоко каждый год мне приходит больше 10 миллионов рублей.

Липпард озвучил планы по расширению. Селянин планирует развивать мясное направление. Сейчас у главы КФХ 117 дойных коров. 

— Приведу такие цифры: за 2021-й на каждую фуражную корову приходилось 4700 литров молока. В прошлом году только на завод сдал 540 тонн, — рассказал фермер. — Поэтому цифра в 13 000 тонн молока за первый квартал это вполне реально. Повторюсь, надо просто работать, а не сидеть и кричать с дивана как все плохо.  

Андрей Липпард рассказал и о мерах поддержки, оказываемых властями. Со слов фермера, выделяются многомиллионные гранты, предоставляются льготные кредиты под низкий процент. Как говорится, бери — не хочу. 

В свою очередь в регкомитете сельского хозяйства сообщают, что увеличение числа дойных коров стало возможным благодаря пакету мер господдержки животноводческих хозяйств. Например, в 2021 году из бюджетов всех уровней выделено примерно 219 миллионов рублей в качестве субсидий за реализованное молоко — на 28% больше, чем восемь лет назад. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
09.04.2022 12:31
Общество 09.04.2022 12:31

0
Далее
Общество
09.04.2022 11:49
Общество 09.04.2022 11:49

0
Далее
Общество
09.04.2022 11:28
Общество 09.04.2022 11:28

0
Далее
Общество
09.04.2022 10:42
Общество 09.04.2022 10:42

0
Далее
Общество
09.04.2022 09:54
Общество 09.04.2022 09:54

0
Далее
Общество
09.04.2022 08:48
Общество 09.04.2022 08:48

0
Далее
Общество
09.04.2022 08:04
Общество 09.04.2022 08:04

0
Далее
Общество
08.04.2022 21:48
Общество 08.04.2022 21:48

0
Далее
Общество
08.04.2022 20:36
Общество 08.04.2022 20:36

0
Далее
Общество
08.04.2022 20:00
Общество 08.04.2022 20:00

0
Далее
Общество
08.04.2022 17:47
Общество 08.04.2022 17:47

0
Далее
Общество
08.04.2022 16:40
Общество 08.04.2022 16:40

0
Далее
Общество
08.04.2022 15:30
Общество 08.04.2022 15:30

0
Далее
Общество
08.04.2022 13:59
Общество 08.04.2022 13:59

0
Далее
Общество
08.04.2022 10:08
Общество 08.04.2022 10:08

0
Далее

Лента новостей

12:31
Цены на капусту в Волгограде бьют по щамСмотреть фотографии
11:49
Волгоградцы приходят с коронавирусом в опустевшие красные зоныСмотреть фотографии
11:31
«Кто работает, у того все есть»: фермер из Волгоградской области о коровах и надояхСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области 10 апреля потеплеет до +24Смотреть фотографии
10:42
В Волгограде проходит акция в поддержку президента и российской армииСмотреть фотографии
09:54
Из-за вспышки АЧС у жителей поселка под Волгоградом заберут свинейСмотреть фотографии
09:27
В Волжском юнец без прав на дорогой иномарке сбил пенсионеркуСмотреть фотографии
08:48
Дождь не помеха: дачные маршруты заработали в Волгограде и в ВолжскомСмотреть фотографии
08:04
В волгоградских магазинах продают самую дешевую муку в ЮФОСмотреть фотографии
21:48
Юрий Башмет дал концерт для беженцев с Донбасса в Волгограде: фоторепортажСмотреть фотографии
20:36
Из развалин – к надежде: в Волгограде жителям аварийных домов подарили жилье в современных новостройкахСмотреть фотографииCмотреть видео
20:00
Талантливых волгоградцев примут в ряды ополченцевСмотреть фотографии
19:45
Борщевой набор стремительно дорожает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:21
Владимира Марченко включили в тройку лидеров медиарейтинга мэров в ЮФОСмотреть фотографии
19:04
На «МЭТ» и суда нет: тоннельных рабочих в Волгограде оставили без льготных пенсии и отпускаСмотреть фотографии
18:20
На волгоградских АЗС дизтопливо подешевело на 22 копейкиСмотреть фотографии
17:47
«Те, кто его запрещают, идиоты»: Башмет в Волгограде сыграет для беженцев ЧайковскогоСмотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области вводится запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
16:10
«Сидела, как мышка, беззвучно»: соседи рассказали о заточении ребенка в квартире под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:04
Конец бумажному коллапсу: офисная бумага подешевела в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:32
Волгоградца осудят за убийство подушкой, совершенное 7 лет назадСмотреть фотографии
15:30
«Яндекс» объявил о подорожании такси в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:33
Стрелка-пенсионера задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
Волгоград уже меняет Волгу: Бочаров и глава Росводресурсов Кириллов поговорили о скепсисе, мечтах и планахСмотреть фотографии
13:12
Волжанка, оставившая на неделю дочь без еды, может сесть за покушение на убийствоСмотреть фотографии
12:10
Массовая эвакуация объявлена в учебных заведениях ВолгоградаСмотреть фотографии
12:01
Волгоградца-«решалу» посадили за обман руководства нефтебазыСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом дорожнику размозжило голову при ремонте колеса КАМАЗаСмотреть фотографии
11:39
Житель Волгограда «умыл» Макаревича стихами в ответ на оскорбления россиянСмотреть фотографии
11:33
Подземные ходы, захват заложницы и родство с «Крестами»: репортаж из самого известного в Волгограде следственного изолятораСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 