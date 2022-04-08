Общество

На «МЭТ» и суда нет: тоннельных рабочих в Волгограде оставили без льготных пенсии и отпуска

Общество 08.04.2022 19:04
08.04.2022 19:04


Без права досрочного выхода на пенсию и дополнительного отпуска остались тоннельные рабочие и мастера МУП «Метроэлектротранс» в Волгограде. Почти два десятка человек на протяжении шести лет добиваются признания их работы такой же вредной, как и у работников настоящего метрополитена. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось лишь недавно – Волгоградский облсуд обязал «МЭТ» провести заново специальную оценку условий труда.

О праве на льготы тоннельные рабочие и мастер одной из бригад Олег Боев узнали случайно: несколько лет назад Олегу в руки попала карта аттестации рабочего места по условиям труда, датированная мартом 2012 года. В ней было прописано право досрочного выхода на пенсию и на дополнительный оплачиваемый отпуск. Но ни того, ни другого Олег и его бригада не получали, а с картой аттестации их не знакомили под подпись, рассказал мастер.

– В документе черным по белому было указано, что я могу выйти на пенсию раньше и ходить в отпуск чаще – в моем случае, к 28 дням отпуска добавлялось бы еще 14, – пояснил Олег Боев. – Нам был определен класс условий труда 3,3, специалисты учли высокий уровень шума, микроклимат, световую среду, тяжесть и напряженность труда. Мы работаем исключительно в ночное время, две ночи в тоннелях, двое суток отдыхаем. Наши условия идентичны условиям метрополитена, тому есть письменные подтверждения.

В письме из Министерства транспорта РФ, куда писал Олег и его коллеги, еще в 2019 году подтвердили – «в г. Волгограде функционирует система скоростного трамвая с подземным участком, построенным по нормам метростроения». Условия обслуживания волгоградской подземки метротрама, по данным Минтранса, идентичным условиям обслуживания обычного метро. Более того, в 2004 году Госгортехнадзор России зарегистрировал в перечне опасных объектов «МЭТ» среди прочего дистанцию метрополитена.

Тем не менее, для большинства инстанций, куда обращались тоннельные рабочие, и для самого «МЭТ» это не имеет значения. По словам Олега Боева, на одном из заседаний он даже хотел приобщить к делу упомянутое выше письмо из Минтранса, но судья отказала ему.

В 2017 году та же организация, что делала аттестационные карты в 2012 году, провела специальную оценку условий труда. Теперь класс условий труда снизился, а из вредных факторов исчезли напряженность и тяжесть труда, параметры световой среды – остался лишь высокий уровень шума. Вместе с тем из карты СОУТ пропали и льготная пенсия, и дополнительный отпуск. К слову, с этим документом работников уже ознакомили в должном порядке – Олег Боев тогда заявил официальное несогласие с результатами СОУТ.

Многочисленные обращения в трудинспекцию, облсовпроф и другие инстанции не дали желаемого результата. Олегу Боеву удалось добиться через прокуратуру предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за период с 2012 по 2017 годы. В борьбе за право на досрочный выход на пенсию он дошел до Верховного суда, но и тот отказал ему.

– В своем иске я настаивал на том, что четверть века я провел в условиях работы, полностью идентичных метрополитеновским, – рассказал Олег Боев. – И ведь моя позиция во многом обоснована. Но Дзержинский районный суд, а за ним и все остальные инстанции указали, что я работал и работаю конкретно в службе скоростного трамвая, а не в метрополитене. Установление тождественности различных наименований работ, как сказано в решении суда, не допускается в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда.

В 2020 году под давлением Олега Боева «Метроэлектротранс» провел внеплановую проверку специальных условий труда. Занималась ей новая компания – «Дом науки и техники». Однако все было сделано без Боева, а с ее результатами, в которых вновь не отразили напряженность труда, Олег Михайлович не согласился. Мастер вновь обратился в суд, и на этот раз 30 марта Волгоградский областной суд обязал «Метроэлектротранс» провести новую СОУТ.

– Не знаю, как ее теперь проведут, будут ли ее результаты корректными, – отметил Олег Боев. – Я уже сейчас не ради себя стараюсь – мне уже 62-й год, через несколько месяцев я выйду на обычную пенсию по старости после 30 лет работы под землей. Но мои подчиненные, мои ребята, они должны иметь право на достойный труд, на льготы, что им действительно положены. Я провел несколько лет в этой борьбе и так просто сдаваться не собираюсь.

Информагентство направило редакционный запрос в МУП «Метроэлектротранс» для комментария и разъяснений сложившейся ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

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