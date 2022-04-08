Двое детей экстренно доставлены в больницу Волгограда из Ленинского района

В Волгоградской области двое детей в возрасте 12 и 16 лет отравились угарным газом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы региона, оба ребенка были доставлены в токсикологию больницы №25 утром 8 апреля.

По сведениям собственного источника информагентства в экстренных службах, вызов поступил после полуночи из села Колобовка в Ленинском районе. Помощь медиков потребовалась мальчику в возрасте 16 лет и 12-летней девочке.

— Детей уже во втором часу ночи доставили в Ленинскую ЦРБ, — сообщает собеседник ИА «Высота 102». — На утро 8 апреля оба школьника были переведены в детскую токсикологию в Волгограде в больнице №25.

Состояние детей уточняется в профильном комитете администрации Волгоградской области.

Известно, что накануне днем в токсикологию в Волгограде был доставлен 30-летний мужчина. У жителя областного центра также диагностировано отравление угарным газом. Экстренный вызов в данном случае поступал с улицы Героев Шипки.