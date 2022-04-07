В Волгограде мужчину осудят за стрельбу в подростков

Следственный отдел по Краснооктябрьскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего волгоградца, который чуть не застрелил двух подростков из ружья. Его действия квалифицировали как хулиганство с применением оружия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Следствие установило, что вечером 6 октября 2021 года двое 14-летних подростков находились у одного из домов по улице Летняя в Волгограде. Проживавшему по данному адресу мужчине не понравилось, что подростки слишком громко разговаривали. Тогда мужчина решил их проучить, он вышел на улицу и ударил одного из школьников кулаком по лицу.

Однако этого мужчине оказалось мало - волгоградец вернулся домой за ружьем и снова вышел на улицу. Увидев, мужчину с оружием, несовершеннолетние вместе с двумя другими попытались убежать, но несмотря на это, местный житель несколько раз выстрелил в сторону школьников.

В результате стрельбы пострадал один из подростков, которому была оказана медицинская помощь.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по