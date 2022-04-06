Экономика

ВТБ намерен полностью перейти на электронные закладные по ипотеке

Экономика 06.04.2022 15:14 Новости компаний
06.04.2022 15:14 Новости компаний


По итогам первого квартала 2022 года ВТБ выпустил около 6 тысяч электронных закладных при выдаче ипотеки. В результате общее количество цифровых закладных, выпущенных банком, достигло 12,5 тысяч. До конца второго квартала ВТБ планирует завершить реализацию технологии и полностью перейти на выпуск электронных закладных во всех регионах своего присутствия. 

ВТБ начал выпускать электронные закладные в июле прошлого года. Проект реализуется при поддержке ДОМ.РФ. Он позволяет перевести кредитную сделку полностью в цифровой формат и значительно упрощает процесс оформления залога для заемщика. Такой формат работы исключает необходимость использования банком бумажного документа и посещения клиентом МФЦ как при получении ипотеки, так и на этапе ее полного погашения. Снятие обременения в Росреестре в этом случае происходит дистанционно, без участия заемщика.

В рамках ипотечной сделки ВТБ формирует для клиента необходимый пакет документов, который включает закладную в цифровом виде. Документы подписываются электронной подписью участников сделки и представителя банка. Затем сотрудники ВТБ направляют их в Росреестр, который проводит регистрацию ипотеки и вносит сведения об электронной закладной. На финальном этапе она будет передана на учет в ВТБ Специализированный депозитарий. После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимет обременение с объекта недвижимости в Росреестре. Далее клиент сможет распоряжаться недвижимостью без ограничений.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч кредитов на 272 млрд рублей. Это на 27% превышает результат за январь-март прошлого года. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов стали Москва и Московская область (99,5 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (28 млрд), Республика Татарстан (12 млрд), Краснодарский край (9,6 млрд) и Новосибирская область (9,5 млрд).

Практически каждый четвертый кредит в первом квартале выдан в рамках "семейной ипотеки". Этой программой воспользовались около 15 тысяч заемщиков банка, проведя сделки на сумму более 74 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой, действующей с апреля 2020 года, банк выдал свыше 16,4 тысячи кредитов объемом более 41 млрд рублей. В рамках "Дальневосточной ипотеки" клиенты получили около 5 млрд рублей.

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