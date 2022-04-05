На границе Советского и Кировского районов Волгограда стартовало устройство земляного полотна под полуторакилометровый участок Первой Продольной. Магистраль станет продолжением улицы Загорулько.

— После окончания всех работ впервые в истории Волгограда в этой части города появится полноценная дорога-дублер Второй продольной магистрали, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда.

Общий срок возведения нового участка магистрали, согласно проектной документации, составит 19 месяцев. В этом году планируется вынос и переустройство более 20 линий коммуникаций, включая газопроводы, водопроводы, сети связи и электроснабжения. Следующий этап — прокладка дренажной системы и ливневки. Позже сформируют насыпь из уплотненного грунта и дорожное основание. Также появятся тротуары, новая линия освещения, съезды и примыкания. На финальном этапе территорию рекультивируют и обещают уложить газон.

— Сейчас строители с помощью тяжелой дорожно-строительной техники ведут работы по выемке грунта под земляное полотно, а также основания под устройство двух коллекторов для отвода поверхностных вод, — добавили в горадминистрации.

Фото: администрация Волгограда.

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