Он сказал – поехали!: открытие дороги имени Максима Загорулько в Волгограде сняли сверху











Сегодня в Волгограде открылась новая дорога имени Максима Загорулько. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», дублер проспекта Университетский протяженностью 1400 метров соединил улицу Электролесовскую с выездом на проспект на границе с Кировским районом.

Участие в открытии приняли глава Волгограда Виталий Лихачев, дочь Максима Матвеевича Нина Загорулько, депутаты, а также представители ВолГУ, первым ректором которого стал Максим Загорулько. Имя нашего земляка, почетного жителя города-героя Волгограда, участника Великой Отечественной войны и советско-японской войны, Сталинградской битвы было присвоено магистрали по предложению общественности.





Первыми по новой дороге проехала колонна мотоциклистов и автомобилистов под залпы фейерверков. Спортсмены затем приняли участие в свободных заездах по авто-слалому.

Сегодня в 14-00 дорога будет открыта для всех автомобилистов. Следующим этапом станет возведение второго отрезка дороги – до соединения ее с улицей имени Кирова. В перспективе новая дорога станет полноценным дублером Второй продольной магистрали в Советском и Кировском районах.



