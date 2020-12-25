Он сказал – поехали!: открытие дороги имени Максима Загорулько в Волгограде сняли сверху

Общество 25.12.2020 13:34
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25.12.2020 13:34
Сегодня в Волгограде открылась новая дорога имени Максима Загорулько. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», дублер проспекта Университетский протяженностью 1400 метров соединил улицу Электролесовскую с выездом на проспект на границе с Кировским районом.
Участие в открытии приняли глава Волгограда Виталий Лихачев, дочь Максима Матвеевича Нина Загорулько, депутаты, а также представители ВолГУ, первым ректором которого стал Максим Загорулько. Имя нашего земляка, почетного жителя города-героя Волгограда, участника Великой Отечественной войны и советско-японской войны, Сталинградской битвы было присвоено магистрали по предложению общественности.
Первыми по новой дороге проехала колонна мотоциклистов и автомобилистов под залпы фейерверков. Спортсмены затем приняли участие в свободных заездах по авто-слалому.
Сегодня в 14-00 дорога будет открыта для всех автомобилистов. Следующим этапом станет возведение второго отрезка дороги – до соединения ее с улицей имени Кирова. В перспективе новая дорога станет полноценным дублером Второй продольной магистрали в Советском и Кировском районах.
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