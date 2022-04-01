



В Волгоградской области за минувшие сутки в ковидные стационары госпитализировали 108 человек. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал федеральный оперштаб. Выздоровели за сутки в три раза больше жителей региона – 360 человек.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 251 человека. Это на восемь меньше, чем было 31 марта. Однако без смертельных исходов не обошлось – скончались еще четверо волгоградцев.



