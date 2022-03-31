В Волгоградской области разработали меры по защите экономики от санкций

В Волгоградской области 31 марта стало известно, какие меры поддержки региональной экономики в условиях санкционного давления подготовлены областными властями. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликован проект соответствующего постановления.
Так, в целях поддержки арендаторов госимущества и земельных участков, находящихся в собственности региона, а также лиц, имеющих задолженность перед областным бюджетом, планируется ввести мораторий до конца 2022 года на начисление пеней и штрафов за несвоевременное исполнение обязательств по уплате аренды. Также на этот период будет введен мораторий на повышение размера арендной платы и размера цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов.
До конца года нельзя будет также изменять рыночную стоимость государственного имущества, применяемой при расчете арендной платы. А органам исполнительной власти, госучреждениям и ГУП до конца 2020 года собираются запретить подавать заявления о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность перед областным бюджетом и учреждениями.