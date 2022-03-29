Еще над одной популярной маршруткой в Волгограде нависла угроза сокращения схемы движения. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Краснослободска, чиновники хотят установить для маршрутки №174, которая в настоящее время курсирует до «Акварели» в Советском районе Волгограда, новую конечную остановку на железнодорожном вокзале.

— У нас в Краснослободске много студентов, которые пользуются этой маршруткой, чтобы попасть на учебу в волгоградские вузы, в частности, в аграрный университет, в ВолГУ, теперь молодым людям придется пересаживаться на другой транспорт, - жалуются местные жители. – Это увеличит и время поездок и, главное, расходы на проезд. Для студентов это будет очень ощутимо. Но, кроме студентов, этой маршруткой пользуются горожане, которые лечатся в кардиоцентре. Для сердечников сделать много пересадок, особенно в жару, чтобы попасть в медучреждение, это жестокое испытание.

В шоке от предстоящего нововведения и перевозчики. Предприниматель Николай Авдеев работает на маршрутах №174 №160 сообщением Краснослободск-Волгоград и Волжский-Волгоград, уже много лет. По словам перевозчика, эксперименты властей по организации новой транспортной схемы могут поставить крест на его бизнесе, а также оставить без работы десятки водителей.

— Только на маршруте №174 у нас раньше было 62 карты, — рассказал Николай Авдеев. — Теперь у нас осталось 42 машины – мы с трудом пережили кризис, связанный с ограничением поездок во время пандемии. Решение сократить схему движения добьет нас окончательно. Но куда пойдут работать наши водители? Пусть те, кто принимает такие спорные решения, задумаются об их последствиях.

По словам предпринимателей, они могут объяснить подобные намерения властей только одним – желанием загрузить по полной муниципальный общественный транспорт.

— Такая идея хороша только в том случае, если интервал между общественным транспортом составляет несколько минут, — считают перевозчики. — Но городские власти пока не могут обеспечить нужное количество автобусов, чтобы обеспечить комфорт пассажирам. Все закончится тем, что общественный транспорт будет еще более переполненным, но люди терпеть это не будут.

Между тем, пассажиры маршрута №174 готовы пойти на самые решительные меры в отстаивании прежней схемы движения этого вида транспорта. При этом они выражают надежду, что чиновники откажутся от своих планов.

Напомним, в подобной ситуации оказались и перевозчики, которые работают на маршрутках №123, 159, 160, 260 Волжский-Волгоград. Схему движения этих маршруток также хотели изменить с 1 апреля и ограничить ее конечной на Нижнем Тракторном. Однако сегодня стало известно, что пока эти маршрутки трогать не будут. Правда, до какого времени будут продлены свидетельства об осуществлении перевозок, неизвестно. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области готовят комментарий по этой ситуации.