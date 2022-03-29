Власти передумали менять схемы движения маршруток Волжский-Волгоград

С 1 апреля изменений в схеме движения четырех маршруток сообщением Волжский-Волгоград не будет. Они продолжат работу в обычном режиме, как и ранее. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заявление администрации Волжского.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области пообещали официально прокомментировать ситуацию с маршрутками №123, 159, 160, 260 завтра.

Напомним, ранее сообщалось о планах властей ограничить движение данных маршруток конечной остановкой на Нижнем Тракторном. Это вызвало недовольство как перевозчиков, так и жителей Волжского и Волгограда. Предприниматели предрекали разорение своего бизнеса, пассажиры готовились к переплате за проезд и к проблемам с пересадками на другой транспорт. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объясняли намерение сократить схемы движения маршруток претензиями администрации города, где утверждали, что данные маршруты дублируют на территории областного центра муниципальные.