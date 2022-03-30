В Волгоградской области спрогнозировали отток айтишников



Более 3 тысяч специалистов IT-сферы в Волгоградской области открыли или обновили свои резюме в течение последнего месяца. Более 40% из них добавили в свою автобиографию пометку о готовности к переезду как по России, так и за границу, сообщили в компании HeadHunter Юг.

Аналитики отметили, что в наибольшей степени айтишники в Волгограде активизировали поиск работы, в том числе за пределами своего региона, на прошедшей неделе. Объем обновленных или открытых резюме в период с 21 по 27 марта вырос на 31%.

Большинство специалистов, готовых рассматривать новые предложения о работе или находящихся в активном поиске, являются программистами и разработчиками. На втором месте по количеству обновленных резюме – сотрудники техподдержки, далее – цифровые дизайнеры и художники. К смене работодателя готовы также руководители проектов, системные администраторы, аналитики, тестировщики, системные инженеры, специалисты по информационной безопасности, менеджеры продукта и технические директора.