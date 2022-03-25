МФЦ Волгоградской области возвращаются к доковидному режиму работы

В офисах МФЦ в Волгоградской области отменяются все антикоронавирусные ограничения, кроме масок. Соответствующие изменения в постановление губернатора №179 внесены на основании решения регионального оперативного штаба.

— Работа офисов МФЦ возобновляется в прежнем режиме: без предварительной записи, обеспечения социальной дистанции посетителями, без дезинфекции рук и входного фильтра, — говорится в документе.

Напомним, что с 6 марта в Волгоградской области отменили необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест. С 14 марта во всех МФЦ, расположенных на территории Волгоградской области, была отменена предварительная запись.

Новым документом от 25 марта в Волгоградской области отменяются практически все ограничения по ковиду. В силе остается масочный режим и запрет на массовые мероприятия.