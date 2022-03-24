Главные события в Волгограде и области: дайджест по итогам 24 марта

В Волгоградской области 24 марта одной из обсуждаемых тем оставались санкции, которые вводят США и Великобритания против России. В "черных списках" этих стран оказались в том числе волгоградские предприятия, сенаторы и депутаты. Добавило мрачных красок этому дню известие о том, что власти японского Хиросима отменили свой визит в Волгоград. Коротко об этом и не только - в вечернем дайджесте ИА "Высота 102".

"Напугали ежа..."





В середине дня журналисты информагентства известили о том, что российская энергетическая компания "РусГидро", в которую входит находящаяся в Волгоградской области Волжская ГЭС, оказалась в обновленном санкционном списке Великобритании. Коснулись британские санкции и Федерального научно-производственного центра "Титан - Баррикады", который расположен в Волгограде. Вслед за этим, изучив список физических лиц, ИА "Высота 102" нашло в нем имена волгоградских сенаторов и депутатов. Ограничения введены в отношении Андрея Гимбатова, Сергея Горнякова, Николая Семисотова, Евгения Москвичева, Николая Николаева, Олега Савченко и др. В "черном списке" США в основном все те же лица за исключением Евгения Москвичева и Алексея Волоцкова.

Невольно вспоминаются слова экс-мэра Волгограда. "Напугали ежа голым задом", — говаривал, напомним, Виталий Лихачев, узнав о санкциях в отношении себя Евросоюза.

Ни Хиросима, ни Ковентри





О том, что мэр Хиросима отменил свой визит в Волгоград, намеченный на осень 2022 года, японские СМИ сообщали еще 20 марта. Пусть и с небольшим опозданием об этом сегодня узнали и мы.

Причина, по которой отложен дружественный визит, все та же — спецоперация на Украине. Что обнадеживает - пока о разрыве побратимских отношений с Волгоградом в городе Японии не говорят. В отличие от британского Ковентри, напомним.

Магазины уходят в отказ





Многие расположенные на территории Волгограда магазины перестали выдавать покупателям бумажные чеки. О необходимости выбивать такой волгоградцев спрашивают и в небольших магазинчиках, и в сетевых гигантах. Если же человек требует чек, ему предлагают получить электронный, однако не каждый соглашается стоя в очереди диктовать личный номер телефона. Так и разбредаются покупатели по домам — с полными сумками, но без бумажек.

С другой стороны: каждый из нас сегодня немного защитник леса.

Без вины виноватый?





24 марта корреспондентам ИА "Высота 102" удалось пообщаться с адвокатом и экс-женой задержанного в Ленобласти Захара Зимакова. Напомним, это тот самый уроженец Волгограда, которого задержали в Мурино за сношение с девочками-подростками. Так вот, в один голос и защита и бывшая супруга Зимакова твердят о его невиновности. Был ли секс с девочками? Был, но по согласию и за деньги, говорят приближенные.

Сам smm-менеджер сейчас в СИЗО, и, говорят, сильно подавлен. На кону - четыре предстоящие его года.

Заходи, гостем будешь





И под конец - приятные новости для жителей Казахстана. С 30 марта жители этого государства смогут без лишних препон пересекать границу, направляясь в Волгоградскую область. Такое решение 24 марта принял федеральный Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Аналогичное решение принято и в отношении Монголии. Но с ними мы не граничим.

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