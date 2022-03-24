



Уроженца Волгограда – 33-летнего Захара Зимакова – задержали в Ленинградской области по подозрению в растлении школьниц. 15 марта в сюжете телеканала «Вести» сообщалось, что мужчина уже дал признательные показания. В отношении Зимакова возбудили уголовное дело по ст. 240.1 УК РФ — «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего».

На различных интернет-площадках и в соцсетях Захара молниеносно стали появляться оскорбительные комментарии и даже угрозы расправой. Некоторые пользователи без суда и следствия записали мужчину в педофилы, но у близких и защиты Зимакова на случившееся своя точка зрения. Журналисты ИА «Высота 102» пообщались с адвокатом и бывшей супругой задержанного.

«Им нужна сакральная жертва»

Со своей экс-супругой Зимаков прожил в Волгограде 11 лет. После разрыва переехал в Ленинградскую область в Мурино. Купил здесь квартиру, занимался smm-продвижением сообществ в популярной соцсети VK. Именно здесь и началась эта криминальная история.

Бывшая жена Захара Полина вспоминает о нем лишь с хорошей стороны. Занимался спортом, отдавая предпочтения боевым искусствам, не увлекался спиртным, не курил. После расставания уделял время сыну, исправно присылал алименты, периодически приезжал в Волгоград навестить маму и ребенка.

— Мы общались, даже несмотря на то, что уже не живем вместе 8 лет. Он хороший отец, это правда. Часто созванивался с сыном, они вместе занимались спортом, — говорит о бывшем муже Полина. — Алименты приходили всегда вовремя. Никаких проблем. В 2019 году вместе проводили время в Москве. Я приезжала туда с сыном, а он из Питера к нам. Последний раз в Волгограде Захар был прошлой осенью.

Ранее журналисты федеральных изданий сообщали, что у Зимакова в телефоне нашли порнографические фото и видео с несовершеннолетними школьницами. По предварительной информации, подозреваемый в конце января этого года заплатил деньги девочкам в возрасте 15 и 17 лет за оказание интимных услуг. На Захара вышли при расследовании обстоятельств странной смерти школьниц. Но Полина уверена, что все происходящее сейчас с ее бывшим мужем — ошибка и недоразумение. Волгоградка убеждена, что дело требует тщательных разбирательств.





— Да, может, оступился он, раз дошел до такого, но он явно не из тех, кем его сейчас выставляют. Особенно тяжело сейчас приходится его родным, маме, на которую свалился весь этот шквал негатива. Такое ощущение, что происходит какое-то планомерное уничтожение репутации Захара. В волгоградских пабликах льют грязь, хотя мой муж уже давно здесь не живет. Идет конкретный и профессиональный вброс. Есть же дела и пожестче, где доказано(!) реальное насилие над детьми, но и подобные случаи так «громко» не освещают. Все как будто взбесились. Им нужна сакральная жертва.

«Визуально не определишь, что это подростки»

Адвокат Захара Зимакова рассказал информагентству свою версию произошедшего. Роман Устинов считает, что в этом деле не все так просто, как кому-то может показаться. «Вероятно, здесь может быть замешана целая нелегальная секс-индустрия», — говорит Устинов.

— Сейчас фиксируется много анонимных вбросов в Сети, касающихся Захара и всей этой ситуации. Его выставляют, чуть ли не педофилом. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Насколько мне известно, он познакомился в одной из закрытых групп с девушками. Ни для кого не секрет, что в Ленинградской области действует множество подобных сообществ, деятельность которых никем не пресекается (только во ВКонтакте сообществ, о которых говорит адвокат, порядка 90 по Ленинградской области, - Прим.ред.). Визуально никак не определишь, что это подростки, я видел их фото. Так вот, в этом сообществе девушки предлагают свои услуги, скажем так, сексуального характера за деньги: фото, видео, веб-сессии, договариваются о встречах и прочее. Захар договорился с одной из них, ей было 17 лет на момент встречи. Но Захар этого не знал. Она приехала к нему вместе со своей подругой-одногодкой. Ей буквально через несколько дней после задержания моего подзащитного исполнилось 18.

Далее, по словам юриста, по взаимному согласию между Захаром и одной из девушек произошел половой акт. Где была в этот момент ее подруга — доподлинно неизвестно.

— Девушка получила за секс в районе пяти тысяч рублей. Потом она попросила Захара сфотографировать ее в разных позах и сбросить ей на телефон. Так фото оказались у нее в смартфоне. Никакого порно, никаких видеороликов не было, — уверен Устинов.

По поводу расследования еще одного уголовного дела по факту смерти несовершеннолетних на проспекте Маршала Блюхера в конце февраля 2022 года и появлении в нем «следа» своего подзащитного юрист заявил следующее.

— Как мне стало известно, одну из находившихся у моего клиента девушек обнаружили мертвой у многоэтажного дома в одном из районов Санкт-Петербурга. В ее телефоне нашли контакт моего подзащитного. Так следствие вышло на Захара.

По одной из версий, девочка могла что-то сделать с собой на почве травли в вечерней школе. Одноклассники якобы узнали о ее «подработке».





Адвокат Зимакова опроверг признание вины своим клиентом. Устинов уточнил, что задержанный воспользовался 51-й ст. Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя.

— Доказательная база следствия строится на показаниях второй девушки, которая была в квартире у моего подзащитного, биллинге телефонных звонков, зафиксированном денежном переводе и фотографиях.

Защитник Зимакова подчеркивает, что половой контакт с одной из девушек был совершен по обоюдному согласию. Больше Захар с ней не встречался. И уж точно его клиент не может быть причастен к смерти школьниц. Инкриминируемая Зимакову статья УК РФ предусматривает до четырех лет колонии.

— Мой подзащитный подозревается не в насильственном преступлении, — резюмировал адвокат. — Повторюсь, все происходило по обоюдному согласию. Вменяемая статья относится к категории преступлений, направленных против общественной нравственности. Это стоит учитывать.

Роман Устинов сообщил, что Захар сейчас помещен в следственный изолятор Мурино. Мужчина находится в подавленном состоянии.

— Пока сидит в карантинном блоке. После его переведут в камеру. Мы подали жалобу на меру пресечения, — добавляет защитник.

Фото: Захар Зимаков / vk.com