Мэр Хиросимы отменил осеннюю поездку в Волгоград из-за спецоперации

Власти японского города Хиросима отменили поездку делегации в Волгоград, которая была запланирована на осень 2022 года и приурочена к 50-летию побратимских связей Волгограда и Хиросимы. В качестве причины этого решения представитель администрации Хиросимы назвал проведение специальной операции России на Украине, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на японскую газету Kyodo News.
Издание также сообщает о том, что администрации некоторых городов в Японии решили вовсе прекратить обмен информацией с городами-побратимами в России после начала спецоперации. По данным Совета местных органов власти по международным отношениям, 43 муниципалитета Японии имеют побратимские отношения с российскими городами. Большинство из них в настоящее время не рассматривают возможность полного разрыва этих связей.