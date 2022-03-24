

Ряд торговых предприятий в Волгограде перестали выдавать бумажные чеки при совершении покупки. Если же покупатель потребует доказательство совершенной операции, ему приходится диктовать номер своего телефона для получения электронного чека. Об этом ИА «Высота 102» сообщили столкнувшиеся с нововведениями волгоградцы.

Так, в магазине «Великолукский мясокомбинат» на проспекте им. Ленина, 48 в Центральном районе Волгограда, где торгуют мясной и молочной продукцией, покупателям сообщают о невозможности выдать бумажный чек перед оплатой. В среду, 23 марта, продавец поинтересовалась, нужен ли документ об оплате, но далеко не все люди захотели диктовать свой номер телефона и отказались от электронного чека за вырезку, банку тушенки или сгущенки.

Женщина за прилавком призналась, что решение о переходе на электронные чеки связано с дефицитом кассовой ленты. По той же причине бумажные чеки с 21 марта не выдают в магазине косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» в ТРК «Европа Сити Молл». Правда, здесь любезные девушки в большинстве случаев не спрашивают покупателей, нужен ли им подтверждающий документ – он направляется автоматически на номер телефона, связанный со скидочной картой магазина.

Между тем, на прошедшей неделе Федеральная налоговая служба приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассовых чеков из-за поступивших сообщений о нехватке необходимой термобумаги. Однако в Минпромторге РФ были убеждены, что причин для серьезного беспокойства нет.