Общество

Разрыв отношений, оперные страсти и новый закон: итоги 23 марта в России и Волгограде

Общество 23.03.2022 20:51
23.03.2022 20:51



События, случившиеся в Волгоградской области 23 марта, оказались такими же яркими, как и весеннее небо над головами жителей. Где-то с новой силой разгорелись уголовные страсти, где-то чиновники демонстрируют чудеса арифметики, а какой-то отдельно взятый волгоградец окончательно попрощался с мечтой о покупке простенькой иномарки. Обо всем этом редакция ИА "Высота 102" рассказывала в течение дня. О самых интересных события коротко рассказываем вечером. 

Разрыв отношений 

 

Вполне предсказуемым в свете последних событий, но от того не менее неприятным оказалось сегодня известие о том, что власти расположенного в Великобритании города Ковентри решили на время разорвать побратимские отношения с Волгоградом. Связи между городами до этого дня налаживали поколения волгоградцев. Как результат - 77 лет теплых отношений, десятки дружественных визитов, улицы и площади, названные в честь обоих городов.   

Со стороны администрации Волгограда на данное заявление муниципалитета Ковентри официальной реакции не последовало. 

По заслугам


Участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действий. Соответствующий закон был принят 23 марта депутатами Госдумы РФ. Военнослужащие смогут рассчитывать на налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных услуг.

Оперные страсти 


В театре «Царицынская опера» разыгралась нешуточная драма. Неожиданные подробности взаимоотношений и родственных связей в государственном учреждении культуры вскрылись в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера Надежды Рябухиной. Адвокат волгоградки Александр Ласкин уверен в невиновности своей клиентки и заявляет о том, что в темных делах не обошлось без тещи вице-губернатора. Мы предоставили слово Надежде Рябухиной которая, по ее же словам, находится на грани нервного срыва.   

Дорого, не богато 


Вообще ничем хорошим не смогли порадовать жителей Волгограда сотрудники автоцентров. Иномарки росли, растут и будут расти в цене. Даже те, которые могли позволить себе еще месяц назад волгоградцы, сегодня многим не по карману. Самые популярные Hyundai Solaris и Kia Rio подорожали в Волгограде до 2 млн рублей в базовой комплектации, а ценник на версии с дополнительной «начинкой» в приличном обществе лучше и не озвучивать вовсе. Полный пессимизма автопрогноз - в нашем специальном материале

Накинули по-свойски


Удивительные новости 23 марта снова пришли из Михайловки. Там по итогам внеочередного заседания городской думы новым председателем контрольно-счетной комиссии городского округа назначили Ларису Гордиенко - бывшего заместителя нынешнего главы Александра Тюрина. Дело, казалось бы, хорошее, если бы ни одно "но". Путем нехитрых манипуляций и внесений поправок в положение об оплате труда депутатов, госпоже Гордиенко буквально из ничего слепили баснословную зарплату. А ведь местные едва-едва "пережевали" покупку квартиры за 4 млн рублей.

И да: волгоградским журналистам 23 марта показали сахар. И даже за 60 рублей. Не верите? У нас есть фотофакты

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