Удивительно, но факт: нагрянувшие в магазины контролеры без труда нашли сахар

В Волгограде сегодня, 23 марта, стартовали совместные с представителями СМИ рейды облпромторга по сетевым магазинам. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в первом же магазине без труда проверяющие нашли на полках и сахар, и муку, на дефицит которых жаловались жители областного центра.

Рейд, как сообщает информагентство, стартовал в среду утром. Первым делом проверяющие направились в торговый центр «Пирамида», где на первом этаже расположен сетевой магазин «Перекресток».

— Минуя несколько сконфуженного охранника, представители профильного комитета администрации Волгоградской области прямиком направились к прилавкам с овощами, — передает корреспондент ИА «Высота 102». — Как оказалось, все овощи, входящие в так называемый борщевой набор, имеются в наличии. На картофель зафиксировано снижение цены.

Следующий пункт — бакалея. Удивительно, но факт: здесь полки с упаковками сахара оказались забиты до отказа. За килограммовую пачку сладкого песка в «Перекрестке» придется заплатить 87,9 рублей. По сведениям сотрудников магазина, сахар здесь выкладывают на полки ежедневно по утрам.

С рисом и прочими крупами в данном магазине торговой сети также проблем не оказалось.

Добавим, что сегодня проверяющие намерены посетить еще несколько торговых точек. О результатах проверки мы расскажем в отдельном сюжете. Следите за новостями на сайте, а также в нашем телеграм-канале.

Фото: ИА "Высота 102"

